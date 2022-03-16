Як і хто може вивести дитину за кордон під час війни в Україні

1 березня 2022 року прийнято постанову Кабінету Міністрів України 179, якою доповнено пункт 24 Правил перетинання державного кордону громадянами України, як повідомляє офіційний сайт КМУ.

Виїзд за межі України дітей у супроводі одного з батьків або уповноважених ними осіб

У період надзвичайного та воєнного стану допускається уповноваження батьками (одним з них) дитини, яка не досягла 16-річного віку, інших осіб для супроводження дитини під час перетину державного кордону та перебування в іншій державі.

Для цього батьки/один із батьків дитини, а також супроводжуючий, повинні звернутися до органу опіки та піклування за місцем свого фактичного перебування з відповідною заявою, зокрема через електронні засоби комунікації, у якій зазначаються:

прізвище, ім’я, по батькові, дата народження дитини;

держава прямування;

прізвище, ім’я по батькові супроводжуючого.

До заяви додаються (пред’являються):

копія паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини;

копія паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу, одного з батьків дитини;

у разі відсутності вищезазначених документів – документи, що містять відомості про особу, які визнані Держприкордонслужбою;

копія паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу, супроводжуючого.

Документи можуть бути пред’явлені в електронному форматі в додатку «Дія». Номер та серія пред’явлених документів зазначаються в заяві.

Виїзд за межі України дітей у супроводі баби, діда, повнолітніх брата, сестри, мачухи, вітчима

У період надзвичайного та воєнного стану допускається виїзд за межі України дітей, які не досягли 16-річного віку, в супроводі баби, діда, повнолітніх брата, сестри, мачухи, вітчима без нотаріально посвідченої згоди батьків дитини.

Слід брати до уваги, що для виїзду дитини необхідна наявність паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини (у разі відсутності вищезазначених документів – документів, що містять відомості про особу, які визнані Держприкордонслужбою).

Для підтвердження родинного зв’язку з дитиною надаються (пред’являються) такі документи:

бабою, дідом – свідоцтво про народження одного з батьків дитини або його копія; повнолітніми братом, сестрою – власне свідоцтво про народження або його копія; мачухою, вітчимом – свідоцтво про шлюб із одним із батьків дитини або його копія.

У разі відсутності зазначених документів відповідні відомості можуть бути отримані у вигляді витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, у тому числі в електронному вигляді.

По прибуттю до місця тимчасового перебування особа, яка супроводжувала дитину, має звернутися до консульської установи України в країні перебування для постановки дитини на тимчасовий консульський облік.

Враховуючи, що в Україні проводяться військові дії та з метою гарантування безпеки та збереження життя і здоров’я дітей спрощено правила виїзду з України дітей, які виховуються в прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, під опікою, піклуванням і не досягли 18-річного віку, оскільки багато громадських об’єднань, які працюють за кордоном з дітьми готові організувати виїзд дітей групами.

За матеріалами сайту fakty.com.ua

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