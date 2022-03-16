ДобріІсторії. Как Настя из Ирпеня вместе с мужем спасли животных, среди которых были собаки-инвалиды (фото)

В то время, когда Россия варварски вторглась на территорию Украины, и продолжает бомбить дома гражданского населения, украинцам очень нужны добрые, хорошие новости. Новый канал запускает новую рубрику – #ДобріІсторії. В ней мы будем рассказывать о деятельности наших врачей, волонтеров и просто обычных людей. Ведь хорошие новости столь важны в сложные времена.

Сегодня мы расскажем тебе историю Анастасии Тихой, которая пешком из Ирпеня вывела собак-инвалидов, рискуя своей жизнью.

Статус беженца для украинцев: что это и стоит ли его оформлять

История Насти Тихой

Анастасия занимается передержкой животных: оказывает им медицинскую помощь и ухаживает за ними, пока не найдется владелец. Она с детства знала, как заботиться о животных, ведь ее родители содержали питомник. У девушки есть начальное ветеринарное образование, поэтому за последние три года это уже стало ее профессией – помогать больным животным.

Когда в Украину пришла война, многие волонтеры бросили свои передержки, но наша героиня не смогла так поступить.

После начала боевых действий с мужем Настя оказались в изоляции в Ирпене, но продолжили заботиться об этих животных и помогать другим: подбирать кошек и собак, оставленных хозяевами. Уйти без них не могли, а с ними было слишком рискованно.

— Решались долго, а потом просто через 15 минут собрались и ушли. Разве это героизм? Они – мои дети, мои зайчики. Как их бросишь? У нас даже мыслей об этом не было, – рассказала девушка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Christopher Occhicone (@occhicone98)

Как выбирались из Ирпеня?

Анастасия вообще не взяла никаких личных вещей, а только собак и лекарства для них, ведь животные нуждаются в постоянном уходе. Думаем, что это характеризует ее как невероятно хорошего и эмпатичного человека.

По ее словам, обычно дорога от дома к мосту, который им нужно было перейти, чтобы оказаться в безопасности, занимала 15-20 минут, но с животными это длилось 3,5 часа. Представьте, 3,5 часа под угрозой обстрелов идти с двумя десятками собак. Настя не скрывает, что это было очень сложно. В дороге она сломала палец, а сейчас у нее болит все тело, потому что ее тянула в разные стороны куча собак.

– Собаки упирались. Сначала пытались убежать домой, ведь это все стрессовая ситуация. Но у нас есть одна собака – самая большая. Я держала ее, а она их вела. Очень ею горжусь. Иначе мне пришлось бы тащить всех самой, – говорит девушка.

В результате, вместе с мужем и случайным прохожим, Настя спасла от верной смерти 24 животных: собак, кошек, хомяка, хамелеона и даже паука. Но дальнейшая судьба этих питомцев все еще под вопросом…

Всех ли собак спасли?

К сожалению, увезти всех собак не удалось. Дорога была такой сложной, что Настя с мужем потеряли пятерых любимцев. Среди них – собственная собака Насти, молодой бигль Зевс. Несколько месяцев назад она спасла его с рынка черного разведения, вылечила и решила оставить себе. Теперь Настя хочет еще раз вернуться в Ирпень, чтобы найти его и вывезти потерявшихся. Разве это не героизм?

#ДобріІсторії. Дизайнер Лиза Спицина: «Начистила столько картофеля, что долго не буду ее есть»

Фото @stasia_tihaia

Читай також:

Камбербетч поселить в себе вдома українських біженців

#ДобріІсторії. Анастасия Булгакова: «Разрабатываю систему электронной очереди для военкоматов»