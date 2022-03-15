ДобріІсторії: 5 свадеб во время войны, которые вдохновляют жить и любить

24 февраля реальность каждого украинца изменилась. Российские захватчики начали полномасштабное вторжение, обстреливая мирные города. Хотя война приносит много горя, есть место для добра. Своей смелостью и жаждой свободной жизни украинцы продолжают вдохновлять, а Новый канал собирает их истории, чтобы вдохновить других. Сегодня расскажем, как на войне рождаются новые семьи.

Свадебный халат

В Херсоне два медика поженились в кабинете главного врача Херсонской областной больницы. Врачи-интерны Анна и Никита стали супругами Сорокиными. По законам военного времени, расписал их директор больницы. Любопытно, что брак пары стал первым в городе после 24 февраля.

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Венчание в полевых условиях

Бойцы теробороны, глава Киевского Пласта Леся Иващенко и Валерий Филимонов обвенчались возле блокпоста. Вместо венцов свидетели держали каски, а вышитые рушники им заменили желтые повязки. Молодожены вместе 20 лет и даже имеют 18-летнюю дочь. Но все не было времени пожениться. Сделали это во время войны.

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Онлайн-роспись

Из-за войны боец Государственного бюро расследований Юрий со своей невестой Екатериной не смогли попасть в ЗАГС. Более того, они находятся в разных городах. Свадьбу сыграли по видеосвязи, а факт заключения брака засвидетельствовал директор Государственного бюро расследований.

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Церемония в бронежилетах

Думали ли когда-нибудь патрульные из Днепра Анжелика и Богдан, что их свадьба будет без белого платья, большого застолья и множества друзей? Они мечтали о классическом торжестве со всеми атрибутами. Однако война внесла коррективы в планы, но не в любовь. 14 марта пара расписалась в Департаменте патрульной полиции в бронежилетах и при оружии.

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Свадьба в забаррикадированном горсовете

Еще одна пара узаконила свою любовь без белого платья и шикарных празднеств. Нацгвардейцы из Ровенской области Александр и Олеся присягнули на верность в забаррикадированном городском совете, обнялись и пошли дальше защищать Украину.