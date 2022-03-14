Как найти работу в Украине во время войны? Полезные ссылки для поиска работы украинцам

Из-за полномасштабного наступления россии многие в Украине потеряли работу. причины могут быть довольно разные: кто-то находится на территориях, где сейчас ведутся бои и обстрелы, кто-то не может выйти на работу, потому что ни с кем оставить детей, кому-то просто не выплачивают зарплату даже за предыдущие месяцы, а кому-то пришлось переехать из своего города в более безопасный регион Украины или даже за границу. Как бы то ни было, но вопрос работы — удаленной или нет стал сейчас достаточно актуальным. Ведь украинцам нужны деньги для базовых нужд, пожертвований на ВСУ и многое другое. Поэтому мы делимся с тобой список полезных платоформ для поиска работы, который собрала Анастасия Чулкова.

ТЕЛЕГРАММ

Рабочие возможности, примеры резюме, вакансии в разных странах, ссылки на курсы языков.

Крезюме Вакансії

Вакансии в творческих областях и волонтерские предложения.

Карьерная платформа с рекомендациями по компаниям, вакансиям, путям развития карьеры.

Подборки вакансий в сфере журналистики, дизайна, маркетинга и IT.

Открытый чат для нетворкинга специалистов креативно-культурной сферы.

Базу собирает вакансии

Ссылки на вакансии по всей Европе по разным сферам.

Помощь в трудоустройстве в Украине, Европе и дистанционно.

Англоязычный канал с вакансиями в сфере дизайна, продаж и т.д.

Рабочие и волонтёрские возможности в Украине.

Война в Украине: инициативы для детей, чтобы занять их и переключить внимание от беды

Камбербетч поселит у себя дома украинских беженцев

ПЛАТФОРМЫ

Платформа трудоустройства для украинцев, вынужденно переместившихся в другие города Украины или за границу.

Работа в сфере моды, финансов и коммуникаций. Стажировка.

Сервис для поиска работы и команды для собственных проектов. Вакансии для фрилансеров.

Более 78200 актуальных вакансий из 2430 сайтов. Работа по разным графикам и сферам.

Возможности для специалистов по творческим направлениям, работа для фрилансеров.

Вакансии в сфере IT от разных компаний.

Самая популярная платформа для поиска работы, где собраны вакансии по разным категориям.

Академические, научные, художественные, профессиональные и внештатные рабочие возможности для людей, потерявших работу из-за войны. Вакансии в разных странах.

Запросы на специалистов по определенным сферам и возможность предложить свою помощь во время войны.

Поо материалам wonderzine.com.ua