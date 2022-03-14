Как паре сохранить и укрепить отношения во время войны: советы психолога

Наталья Ежова дала главные советы, как партнерам поддерживать друг друга в сложное время и рассказала, чего делать точно не стоит

Во время войны обычно мужчины – на фронте, а женщины – в тылу. Конечно, есть исключения. У этих двух представителей человечества разные обязанности. Часто тыл обесценивается. Женщины слабеют. В то же время это деморализует мужчин. Психолог и ведущая реалити Нового канала «Эксы» Наталья Ежова рассказала, как не следует действовать в военный период.

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Злость друг на друга

– У пары появляются негативные эмоции, которые сбрасываются не на врага (агрессора), а друг на друга, – говорит Ежова. – Скандалы у таких партнеров становятся обычным делом. Этого нужно стараться избегать.

Женщина транслирует страх

– Это о фразах: «Мне страшно!», «Я в панике», «Никуда не уходи, будь со мной». Такое чувство страха передается мужчине, – рассказывает Наталья. – Когда тыл тревожится, фронт не чувствует уверенности. Важно понять, что страшно всем, не подчеркивать, а пытаться справиться со своими эмоциями и не передавать их партнеру.

Чувство вины

– Когда женщина жалуется: «Ты ушел на войну, а я нет», «Тебе холодно и нет еды, а у меня все хорошо», «Чтобы мы были на равных, я буду винить сама себя». Такие психологические удары иногда болезненнее физических, – отмечает психолог. – Это ослабляет женщину и негативно влияет на мужчину.

Жалость

– Это разрушительная эмоция! «Ты – бедняжка! Как же ты там будешь? Мне тебя так жалко! – забудьте эти фразы, – говорит эксперт. – Если женщина так обращается к мужчине, то у него автоматически ослабевает внутренняя сила.

Упреки

– Женщины ни в коем случае не должны упрекать мужчин, которые не на фронте, – говорит психолог. – Далеко не все представители сильного пола должны быть там, поскольку в первую очередь воевать идут квалифицированные специалисты. У всех остальных есть работа, которую они должны продолжать выполнять, чтобы обеспечивать экономику.

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В это сложное время женщинам важно поддерживать мужчин! Как это сделать? Записывайте основные советы от Натальи Ежовой.

Рутина

– Женщины в тылу должны продолжать делать привычные дела: готовить еду, убирать, ходить на работу, заниматься с детьми. Если мужчина знает, что дома есть эта стабильность, ему становится легче, – говорит психолог. – Да и женщине легче. Дисциплина дает чувство покоя.

Понимание, что тыл – это важно

– Не нужно обесценивать свои действия и дела. Напротив, максимально создавайте комфорт и уют! – говорит Наталья. – Обязательно должны быть слова, объятия, звонки, интим, молитвы, обереги своими руками. Это огромная опора, которую женщины дают мужчинам.

«Ты важен для меня!»

– Старайтесь создать пространство, где мужчина чувствует себя нужным и важным. Говорите ему это прямо, – советует психолог.

«Я тебя жду!»

– Если мужчина на фронте, важно давать ему ощущение, что вы его любите и ждете, что он у вас единственный. По возможности всегда находитесь на контакте, разговаривайте, не будьте скупы на теплые слова любви и поддержки. Послать фото – это одно, а написать от всей души, поговорить на разные темы, а не только о войне, – совсем другое. И это очень важно! – советует Ежова.

Все твои действия – важны

– Если мужчина в тылу и продолжает работать, подчеркните, что это очень важно! Помогите ему, чтобы он чувствовал не вину, а силу. И эту силу направлял на действия, – говорит Наталья.