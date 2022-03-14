«Из леса вылетел самолет и выпустил в нас ракеты»: Женя Синельников — о пережитых в Буче ужасах

Соавтор и режиссер тревел-шоу «Орел и Решка» (Новый канал) чудом сумел остаться живым после оккупации Бучи вражескими войсками

Две недели соавтор и режиссер тревел-шоу «Орел и Решка» (Новый канал) Женя Синельников вместе с семьей провел в Буче — городе под Киевом, который оккупировали российские войска. Об ужасах, которые ему пришлось пережить за это время, Женя рассказал Славе Демину в свежем выпуске «Слава +».

— Все развивалось по спирали, не могу сказать, когда был критический момент. Сначала было страшно, когда летали истребители. Потом пошли танки, залпы, разрывы рядом. Потом начали попадать в дома, которые мы видели рядом, начались пожары. Самое страшное во всей нашей истории — это авиация. Мне до сих пор снится, как из леса вылетает самолет и выпускает в нас ракеты. Эта картинка — просто ужас, — признался Женя. — Я забегаю в дом, кричу: «Быстро все в укрытие!» Мы прячемся в коридоре, где нету окон, я накрываю семью и в этот момент происходит взрыв, вылетают все окна, летит штукатурка, люстры падают. Жутко.

Но на этом ужасы не закончились. Вскоре в дом к Синельникову пришли 20 захватчиков с автоматами.

— Они сказали: «Не волнуйтесь, мы пришли с миром». Всех посадили, переписали, обыскали дом. Это не передать словами. Кстати, они меня узнали: «О, «Орел и Решка», дай мне автограф». В доме было очень темно, поэтому военный навел на меня дуло винтовки и… включил подсветку, — рассказал о пережитом соавтор «Орла и Решки». — Не дай Бог никому это пережить. Может быть, благодаря тому, что нас узнали, нам хотя бы оставили жизнь. Очень многих людей вокруг порасстреливали, потому что они просто не пускали российских военных в дом.