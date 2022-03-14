Экс-ведущий «Абзаца!» Михаил Шаманов делится историями из жизни теробороны

Экс-ведущий и креативный продюсер проекта «Абзац!» Михаил Шаманов вступил в ряды теробороны и защищает Украину и украинцев.

Михаил рассказал Новому каналу, что вступил в ряды обороны еще в 2014 году: «Тогда не было теробороны. Была организация, которая готовила гражданских азам военного дела. Мы тренировались в «Белом волке» — это такой центр подготовки».

Когда 24 февраля россия открыто напала на Украину, Михаил вместе со своим подразделением присоединились к территориальной обороне и ежедневно охраняют горожан.

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На своей странице в facebook Михаил каждый день рассказывает подписчикам истории из его и его команды жизней:

«Мы спим критично мало. Нас часто поднимают по тревоге. То десант где-то опять высадился, то «Калибр» рядом упал, то надо идти на ночное дежурство. На войне много поводов не спать. Но надо. За эти дни я привык спать с автоматом в обнимку. Потому что если его потеряешь, чем воевать? Это твой лучший друг и товарищ. Но когда дают команду отбой — как раз спать мне и не хочется, потому что надо умудриться найти удобную позу на деревянном полу в бронике, разгрузке с полным боекомплектом и каске. Я не взвешивал, но фитнес шикарный. Похудел килограмм на 5. Но есть у нас во взводе побратим с позывным Камера (потому, что талантливый оператор), который умеет рассказывать одуренные сказки на ночь, под которые все засыпают.

— Камера, расскажи про Гвоздику.

— Гвоздика» самоходная гаубица калибра 122 мм. Стоит на вооружении Вооруженных сил Украины. Предназначена для подавления и уничтожения живой силы, артиллерийских и миномётных батарей, а также для разрушения дзотов, обеспечения проходов в минных полях и полевых заграждениях.

— Дружный храп…

Так и спим до следующей тревоги».

«После активных пяти дней беготни мы сняли наконец берцы. Воин с позывным Херсон снял носки и принялся махать ими в воздухе, чтобы как-то высушить. Отгоняет вражеские ДРГ, подумали мы».

«У нас в подразделении есть своя Оля Фреймут. Так мы за глаза называем нашего бойца. А в глаза «сержантам». Он не так злой, как сержант Хартман из фильма Кубрика «Цельнометаллическая оболочка». Но муштрует нас по-настоящему. Он опытный охотник и разбирается в оружии, как бог Арес. Сержант устраивает беспощадные ежедневные вечерние проверки нашего оружия. После чистки, он как настоящий ревизор ходит и проверяет белой перчаткой наши АК. Шучу. Перчаток нет. Есть белый спонжик. И он гораздо строже, чем Фреймут! Нет у нас на автоматах таблички «проверено Ревизором», потому что все понимают, что оружие – это продолжение нас. И все бойцы трут, чистят и натирают свои автоматы, чтобы блестели. Чистим со словами великого Макиавелли «Да, война справедлива, которая необходима, и оружие священно, на которое единственная надежда»».

Несколько дней назад Михаил показал трогательный рисунок, который защитникам передал маленький украинец.

Мы благодарим Михаила Шаманова, всей воинов ЗСУ и теробороны, которые вот уже 19 дней защищают Украину от русских оккупантов. И верим, что очень скоро мы все встретимся под мирным украинским небом и сможем сказать им слова благодарности лично. Слава Украине!