ДобріІсторії: Как вокалист BrainStorm помог эвакуироваться из Василькова Кате и ее котику

Екатерина Скуридина, сооcновательница Dontstop Agency рассказала на своей странице facebook, как бежала от войны из Киева в Ригу, и как ее принял у себя дома вокалист группы BrainStorm

Первую неделю войны Катя провела в Василькове под Киевом. Над ее домом летали ракеты, стекла дрожали, и каждое утро, как и все украинцы, девушка надеялась, что весь этот ужас вот-вот закончится и она сможет вернуться к обычной мирной жизни.

Но, к сожалению, война продолжилась, и Катя приняла решение эвакуироваться вместе со своим котом в Ригу, куда ее уже несколько дней настойчиво приглашал солист BrainStorm, Ренарс Кауперс.

««Ты понимаешь, что это самый популярный человек Латвии?» — спросили меня вчера на митинге в поддержку Украины перед русским посольством в Риге,- рассказывает Катя. — И я, конечно, понимаю, я была на концерте BrainStorm в их стране и видела стадион, который поет хором вместе с Ренарсом. Но для меня эта группа всегда была больше, чем просто про музыку или любимые песни. В мирное время я любила ездить на их концерты, еще и потому что на них мне казалось, что я и сама становлюсь чуточку лучше, такие сильные свет и добро.

Когда они говорят о наших новостях — у них в глазах стоят слезы, они рисуют плакаты и ходят на митинги, передают письма, и предлагают помочь.

В день, когда мне позвонил Ренарс, мы как раз выбрались из Василькова — места, где каждую ночь наш дом дрожал от взрыва ракет рядом, а в окне горели снаряды. Почти каждую ночь там я получала вопрос от друзей «Живы?», и мне было страшно на него отвечать. В то утро перед дорогой на завтрак был кофе, вино и седативные, к обеду мы уже добрались в относительно безопасный Хмельницкий, но ощущение войны было еще таким близким, что, когда Ренарс спросил: «Как ты?», я ответила: «Все хорошо» и расплакалась. С тех пор он писал мне каждый день. Предлагал купить билет в Ригу и узнавал, как чиповать моего кота.

В мирное время я бы, наверное, была счастлива получить такое приглашение, но сейчас оно далось непросто. Тем не менее вчера в 6:30 утра мы с Кожаным (кот Кати, — прим.ред.) сошли на автостанции в Риге и сразу же окунулись в те самые свет, доброту и тепло. Абсолютно все люди, с которыми я тут уже познакомилась искренне переживают за Украину. Когда они говорят о наших новостях — у них в глазах стоят слезы, они рисуют плакаты и ходят на митинги, передают письма, и предлагают помочь.

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Brainstorm отменили тур по росии и тем самым вполне осознанно поставили под вопрос свое будущее там, где у них была/есть реальная популярность, потому что сейчас «это не главное». А тот самый «самый популярный человек Латвии», не раздумывая, приехал на холодный вокзал рано утром и открыл для нас с Кожаным свой дом.

В темное время лучше всего видно светлых людей. И я не знаю, как я смогу их всех отблагодарить за все то, что они для меня делают. Но я точно придумаю, потому что я очень хочу».