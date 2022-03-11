ДобріІсторії. «Решили не откладывать свадьбу на мирное время, чтобы показать: мы сильные и не боимся». Молодожены из пожарной части.

24 февраля жизнь каждого украинца изменилась. В Украину пришла война, которую принесли русские оккупанты. Несмотря на все угрозы, бомбардировки, обстрелы украинцы не перестают любить, рожать детей и верить в победу над врагом. Новый канал продолжает рассказывать #ДобріІсторії о наших соотечественниках, которые несмотря на сложное время продолжают радоваться жизни. Сегодня мы пообщались с парой молодоженов из Белгород-Днестровского в Одесской области Галиной и Сергеем Тимошиными. Сергей – водитель-спасатель, Галина – завуч в школе. И теперь они одна семья.

#ДобріІсторії. Анастасия Булгакова: «Разрабатываю систему электронной очереди для военкоматов»

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Любовь без границ

– Познайомилися ми ще рік тому, в соціальних мережах, на тлі піку коронавірусу (як ми тоді думали – найстрашнішої біди). Планували одружитися вже давно, навіть подали заяву, але прийшла війна. Тому нас розписували у пожежній частині, ми скористалися послугами виїзного РАЦСу, – розповідає Сергій. – Вирішили не відкладати весілля на мирний час, щоб показати Одещині: ми – сильні й не боїмося труднощів, особливо у воєнний час.

Скромное празднование

– Нам вдалося відсвяткувати весілля, – кажуть молодята. – Почали солодощами, тортами та солодкою водою в колективі пожежної частини, продовжили розділяти нашу радість у домашньому колі з близькими людьми та батьками.

Мечты после войны

– Мріємо почути дитячий сміх у нашій сім’ї в мирній незалежній Україні, – зізнається Галина. – Чим плануємо займатися після війни? Вдосконалювати свої навички в навчальній сфері, бо я працюю завучем у загальноосвітній школі №6. Сергій мріє навчитися кататися на лижах та поїхати в Карпати.

Любовь всегда побеждает. Все будет Украина!