Война в Украине — главные новости о событиях в стране по состоянию на 10 марта 2022. Читай, что происходит на пятнадцатый день варварского вторжения России на украинские территории

Война в Украине: главные новости по состоянию на 10 марта

24 февраля российские войска ворвались на украинскую территорию. Около пяти часов утра страна-агрессор нанесла ракетные удары по городам Украины. Верховная Рада ввела военное положение на всей территории страны. Особый правовой режим установлен на 30 дней с возможностью продления.

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Война продолжается уже пятнадцатые сутки. Главные новости Украины по состоянию на 10 марта:

Уполномоченная по правам человека Верховной Рады сообщила, что в здание Херсонского СИЗО ворвались российские военные. Она говорит, что, вероятно, СИЗО будут использовать для содержания наших граждан, которых неправомерно задержали за сопротивление властям захватчиков. Персонал и удержанные эвакуировали к оккупации;

Она говорит, что, вероятно, СИЗО будут использовать для содержания наших граждан, которых неправомерно задержали за сопротивление властям захватчиков. Персонал и удержанные эвакуировали к оккупации; Японская корпорация Hitachi временно приостанавливает свою деятельность в России. Отмечается, что исключение составит продукция и техническая поддержка электрических систем и электрооборудования. Помимо этого, компания производила и продавала строительную технику, однако продажи на российском рынке составляли около 0,5% от общей выручки корпорации , сообщается в пресс-релизе компании. Агентство Kyodo отмечает, что украинские власти направили письмо в адрес руководства Hitachi с просьбой остановить деятельность в РФ из-за военной операции на Украине;

Отмечается, что исключение составит продукция и техническая поддержка электрических систем и электрооборудования. Помимо этого, компания производила и продавала строительную технику, однако продажи на российском рынке составляли около , сообщается в пресс-релизе компании. Агентство Kyodo отмечает, что украинские власти направили письмо в адрес руководства Hitachi с просьбой остановить деятельность в РФ из-за военной операции на Украине; В течение последних двух суток истребительная авиация и подразделения зенитных ракетных войск уничтожили четыре штурмовика Су-25 и два вертолета противника;

В Генштабе Вооруженных сил Украины фиксируют снижение темпов наступления противника .

– Личный состав деморализован. Значительно увеличилось количество случаев дезертирства и мародерства, – отмечают в ВСУ.

. – Личный состав деморализован. Значительно увеличилось количество случаев дезертирства и мародерства, – отмечают в ВСУ. Силы обороны Украины продолжают удерживать наступление российских войск на Донецком, Слобожанском и части Таврического операционного районов. Защищают украинские города Харьков и Ахтырку. Идет круговая оборона города Мариуполя . В то же время, продолжается прикрытие государственной границы с Республикой Беларусь;

. В то же время, продолжается прикрытие государственной границы с Республикой Беларусь; В Северской области украинские защитники удерживают оборону города Чернигова . Сдерживается продвижение врага в направлении Киева. Группировка сил и средств обороны столицы находится в постоянной готовности к отражению наступления противника , наносит огневое поражение наступательным группировкам оккупантов и удерживает определенные оборонительные рубежи;

. Группировка сил и средств обороны столицы , наносит огневое поражение наступательным группировкам оккупантов и удерживает определенные оборонительные рубежи; На южном направлении противника сдерживают в направлениях города Кривой Рог, Николаев, Вознесенск и Нововоронцовка Херсонской области;

Mondelez International, которой принадлежат такие бренды, как Oreo, Alpen Gold, Cadbury, Milka, Toblerone, сворачивает капитальные вложения и расходы на рекламу в России;

Платформа YouTube полностью приостановила все монетизации для российских пользователей. Речь идет, в частности, о подписке Premium, Music Premium, спонсорстве, суперчатах и суперстикерах;

Xiaomi, Oppo и Huawei сократили поставки смартфонов в Россию минимум в два раза, сообщает издание Financial Times;

Колонны с эвакуированными гражданами 10 марта отправляются по маршрутам: Сумы – Полтава, Тростянец – Полтава, Краснополье – Полтава, Мариуполь – Запорожье, Волноваха – Покровск, Изюм – Лозовая, Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель – Киев.



По материалам: https://fakty.com.ua