Война в Украине — главные новости о событиях в стране по состоянию на 10 марта 2022. Читай, что происходит на пятнадцатый день варварского вторжения России на украинские территории
Война в Украине: главные новости по состоянию на 10 марта
24 февраля российские войска ворвались на украинскую территорию. Около пяти часов утра страна-агрессор нанесла ракетные удары по городам Украины. Верховная Рада ввела военное положение на всей территории страны. Особый правовой режим установлен на 30 дней с возможностью продления.
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Война продолжается уже пятнадцатые сутки. Главные новости Украины по состоянию на 10 марта:
- Уполномоченная по правам человека Верховной Рады сообщила, что в здание Херсонского СИЗО ворвались российские военные. Она говорит, что, вероятно, СИЗО будут использовать для содержания наших граждан, которых неправомерно задержали за сопротивление властям захватчиков. Персонал и удержанные эвакуировали к оккупации;
- Японская корпорация Hitachi временно приостанавливает свою деятельность в России. Отмечается, что исключение составит продукция и техническая поддержка электрических систем и электрооборудования. Помимо этого, компания производила и продавала строительную технику, однако продажи на российском рынке составляли около 0,5% от общей выручки корпорации, сообщается в пресс-релизе компании. Агентство Kyodo отмечает, что украинские власти направили письмо в адрес руководства Hitachi с просьбой остановить деятельность в РФ из-за военной операции на Украине;
- В течение последних двух суток истребительная авиация и подразделения зенитных ракетных войск уничтожили четыре штурмовика Су-25 и два вертолета противника;
- В Генштабе Вооруженных сил Украины фиксируют снижение темпов наступления противника.
– Личный состав деморализован. Значительно увеличилось количество случаев дезертирства и мародерства, – отмечают в ВСУ.
- Силы обороны Украины продолжают удерживать наступление российских войск на Донецком, Слобожанском и части Таврического операционного районов. Защищают украинские города Харьков и Ахтырку. Идет круговая оборона города Мариуполя. В то же время, продолжается прикрытие государственной границы с Республикой Беларусь;
- В Северской области украинские защитники удерживают оборону города Чернигова. Сдерживается продвижение врага в направлении Киева. Группировка сил и средств обороны столицы находится в постоянной готовности к отражению наступления противника, наносит огневое поражение наступательным группировкам оккупантов и удерживает определенные оборонительные рубежи;
- На южном направлении противника сдерживают в направлениях города Кривой Рог, Николаев, Вознесенск и Нововоронцовка Херсонской области;
- Mondelez International, которой принадлежат такие бренды, как Oreo, Alpen Gold, Cadbury, Milka, Toblerone, сворачивает капитальные вложения и расходы на рекламу в России;
- Платформа YouTube полностью приостановила все монетизации для российских пользователей. Речь идет, в частности, о подписке Premium, Music Premium, спонсорстве, суперчатах и суперстикерах;
- Xiaomi, Oppo и Huawei сократили поставки смартфонов в Россию минимум в два раза, сообщает издание Financial Times;
- Колонны с эвакуированными гражданами 10 марта отправляются по маршрутам:
- Сумы – Полтава,
- Тростянец – Полтава,
- Краснополье – Полтава,
- Мариуполь – Запорожье,
- Волноваха – Покровск,
- Изюм – Лозовая,
- Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель – Киев.
По материалам: https://fakty.com.ua