Киевстар, Водафон Украина и Лайфсел объединяются: как переключаться между операторами

Мобильные операторы Киевстар, Vodafone Украина и lifecell объявляют о запуске национального роуминга в Украине. Это означает, что если нет возможности использовать сигнал своего мобильного оператора, абоненты смогут переключаться на сеть других операторов.

В условиях военной агрессии мобильные операторы, НЦУ, регулятор НКЭК, Госспецсвязи и Министерство цифровой трансформации Украины объединили свои усилия для обеспечения непрерывности услуг связи для своих абонентов. Поэтому сегодня запускается национальный роуминг между операторами, который запустится по всей территории Украины. То есть, при исчезновении связи одного оператора абонент сможет подключать связь другого оператора. Национальный роуминг доступен для голосовых звонков и SMS-сообщений всех мобильных операторов.

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Что нужно знать об использовании национального роуминга для абонентов:

имя сети может измениться на то, какой оператор обслуживает абонента;

национальный роуминг не требует дополнительной платы от абонентов;

тарификация звонков и SMS происходит согласно тарифному плану вашего оператора.

Для того чтобы пользоваться национальным роумингом, необходимо активировать в настройках смартфона опцию автоматического поиска сети. Если не удалось подключиться автоматически, попробуйте выбрать другую сеть вручную. На Android это можно сделать следующим образом: Настройка – Мобильная сеть (или Подключение) – Оператор. На iOS: Параметры – Сотовые данные – Выбор сети.

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Далее выполнить следующие шаги:

Найти и выбрать доступную сеть;

Если зарегистрироваться не удалось, попробуйте еще раз или выбрать другую сеть;

Проверить возможность исходящего вызова, SMS.

Важно: ежедневно пытаться вручную вернуться (подключиться) к сети оператора.

Тарификация сохраняется в соответствии с тарифным планом вашего оператора.

По материалам lifecell.ua