Starlink в Украине: кто сможет пользоваться интернетом Илона Маска

26 февраля глава Минцифры Михаил Федоров в своем Twitter попросил миллиардера Илона Маска обеспечить Украине доступ к спутниковому интернету Starlink.

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Что такое Starlink и зачем Украине

Starlink – это проект Илона Маска, с помощью спутников предоставляющий быстрый доступ к интернету. Пользоваться им можно будет гражданам любой точки Украины в гражданских и военных целях.

ильярдер не смог остаться в стороне и лично ответил министру комментарием:

Сервисы Starlink уже сейчас активны в Украине. Больше терминалов в пути.

Это значит, что теперь в Украине будет доступ в интернет из любой точки Украины. За это Михаил Федоров поблагодарил Илона Маску и каждого поддержал Украину.

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Уже 28 февраля Михаил Федоров сообщил украинцам, что первая партия станций спутникового Интернета StarLink прибыла в Украину, поблагодарив Илона Маску.

Как утверждает старший инженер по встроенным системам Олег Кутков, спутники Starlink уже запущены в Украине, а скорость скачивания варьируется от 100 до 200 МБ/с.

Поо материалам vikna.tv