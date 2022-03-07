Война в Украине: актуальные новости на 13:00 07.03.2022

Война в Украине — главные новости о событиях в стране по состоянию на 13:00 7 марта 2022. Читай, что происходит на седьмой день варварского вторжения России на украинские территории
Война в Украине: главные новости по состоянию на 13:00 7 марта
24 февраля российские войска ворвались на украинскую территорию. Около пяти часов утра страна-агрессор нанесла ракетные удары по городам Украины. Верховная Рада ввела военное положение на всей территории страны. Особый правовой режим установлен на 30 дней с возможностью продления.
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Война продолжается уже двенадцатые сутки. Главные новости Украины по состоянию на 13:00 7 марта:
- В интервью Фактам ICTV один из общественных активистов Херсона рассказал, что люди требуют вывода российских войск из города.
-Два дня в Херсоне митингуют. В Херсоне состоялся очень большой митинг, вышли многие. Состоялся один митинг на Центральной площади, и еще один митинг совершили люди в микрорайоне Шуменский. Люди показали оккупантам, что Херсон – это Украина. Он показал, что он патриотичен, хочет быть в составе Украины.
- 15-летняя украинская гимнастка Даниэла Батрона на этапе Кубка мира в Дохе заняла третье место в упражнениях на брусьях. На церемонии награждения спортсменка отказалась подняться на пьедестал с представительницами РФ, выступавшими под нейтральным флагом.
- Россия направила 95% своей военной мощи в Украину. В комментарии журналистам высокопоставленный представитель Пентагона добавил, что с 24 февраля Россия выпустила всего 600 ракет по украинским городам. По словам чиновника, в воскресенье США наблюдали бои в Херсоне и Николаеве, а российские войска все еще пытаются оцепить Киев, Харьков, Чернигов и Мариуполь.
- Netflix приостановил работу своего сервиса в России в знак протеста против полномасштабного вторжения в Украину. Ранее компания отказалась транслировать 20 российских пропагандистских каналов, с которыми она должна была работать по законодательству РФ. Стриминговый сервис также объявил о приостановке всех будущих проектов, связанных с Россией. Тем самым Netflix присоединился к списку компаний, разорвавших связи с этой страной.
- В Украине запустили сайт Центра национального сопротивления, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Он создан для поддержки и координации всех желающих бороться за освобождение Украины от российских войск. Южная Корея прекратит транзакции с Центробанком России. Еще одна страна поддержала Украину из-за вторжения России.
- Украина требует закрыть небо! Депутаты Ровенского, Херсонского, Хмельницкого, Черновицкого, Днепропетровского, Ивано-Франковского, Волынского, Николаевского областных советов обратились к народам, главам государств и правительствам, парламентам государств-членов НАТО с просьбой закрыть небо! Закройте небо, чтобы спасти наших детей! На земле держат небо непобедимые ВСУ.
- Конгресс США рассмотрит исключение России из ВТО и запрет на импорт нефти. Законопроект отменит «нормальные торговые отношения с Россией и Беларусью». Украине могут выделить $10 млрд.
- В Черном море военные ВСУ подвели российский корабль. Об этом сообщил представитель оперативного штаба Одесской ОВА Сергей Братчук.
- На платформе YouTube заблокирован канал пророссийского пропагандиста Анатолия Шария. Не доступен теперь также канал Дубль, блоггер наполняет совместно с женой Ольгой.
- Ночью украинские воины накрыли аэродром Чернобаевка возле Херсона, где кафиры решили частично разместить свой авиапарк. Уничтожено от 30 вертолетов врага, а еще живая сила и техника.
- Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что РФ предложила режим тишины с 10:00 7 марта и открыть гуманитарные коридоры, но в Россию и Беларусь.
– Это неприемлемый вариант открытия гуманитарных коридоров. Не поедут наши люди из Иванкова, Дымера, Вышгорода, из-под Киева в Беларусь, чтобы потом самолетами улететь в РФ, – сказала Верещук.
- Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица продолжает готовиться к обороне, продолжаются ожесточенные бои неподалеку от города. В Чернигов отправили гуманитарную помощь. Также ее пытаются доставить в Бучу и Гостомель, формируются гуманитарные грузы и в другие города.
- Новую партию станций StarLink в ближайшее время доставят в Украину из Словении, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Спутниковую систему StarLink используют для высокоскоростного доступа в Интернет.
- Тем временем в Ирпене продолжают эвакуировать мирное население. По информации Госспецсвязи, из-за разрушенного города удалось вывести уже более 2 тыс. человек. Несмотря на обстрелы из Волновахи, пытаются безопасно эвакуировать местных жителей. Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко сообщил, что за 6 марта удалось эвакуировать 261 человек.
По материалам fakty.com.ua