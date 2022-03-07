Война в Украине: актуальные новости на 13:00 07.03.2022

Война в Украине — главные новости о событиях в стране по состоянию на 13:00 7 марта 2022. Читай, что происходит на седьмой день варварского вторжения России на украинские территории

Война в Украине: главные новости по состоянию на 13:00 7 марта

24 февраля российские войска ворвались на украинскую территорию. Около пяти часов утра страна-агрессор нанесла ракетные удары по городам Украины. Верховная Рада ввела военное положение на всей территории страны. Особый правовой режим установлен на 30 дней с возможностью продления.

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Война продолжается уже двенадцатые сутки. Главные новости Украины по состоянию на 13:00 7 марта:

В интервью Фактам ICTV один из общественных активистов Херсона рассказал, что люди требуют вывода российских войск из города.

-Два дня в Херсоне митингуют. В Херсоне состоялся очень большой митинг, вышли многие. Состоялся один митинг на Центральной площади, и еще один митинг совершили люди в микрорайоне Шуменский. Люди показали оккупантам, что Херсон – это Украина. Он показал, что он патриотичен, хочет быть в составе Украины.

15-летняя украинская гимнастка Даниэла Батрона на этапе Кубка мира в Дохе заняла третье место в упражнениях на брусьях. На церемонии награждения спортсменка отказалась подняться на пьедестал с представительницами РФ, выступавшими под нейтральным флагом.

Россия направила 95% своей военной мощи в Украину. В комментарии журналистам высокопоставленный представитель Пентагона добавил, что с 24 февраля Россия выпустила всего 600 ракет по украинским городам. По словам чиновника, в воскресенье США наблюдали бои в Херсоне и Николаеве, а российские войска все еще пытаются оцепить Киев, Харьков, Чернигов и Мариуполь.

Netflix приостановил работу своего сервиса в России в знак протеста против полномасштабного вторжения в Украину. Ранее компания отказалась транслировать 20 российских пропагандистских каналов, с которыми она должна была работать по законодательству РФ. Стриминговый сервис также объявил о приостановке всех будущих проектов, связанных с Россией. Тем самым Netflix присоединился к списку компаний, разорвавших связи с этой страной.

В Украине запустили сайт Центра национального сопротивления, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Он создан для поддержки и координации всех желающих бороться за освобождение Украины от российских войск. Южная Корея прекратит транзакции с Центробанком России. Еще одна страна поддержала Украину из-за вторжения России.

Украина требует закрыть небо! Депутаты Ровенского, Херсонского, Хмельницкого, Черновицкого, Днепропетровского, Ивано-Франковского, Волынского, Николаевского областных советов обратились к народам, главам государств и правительствам, парламентам государств-членов НАТО с просьбой закрыть небо! Закройте небо, чтобы спасти наших детей! На земле держат небо непобедимые ВСУ.

Конгресс США рассмотрит исключение России из ВТО и запрет на импорт нефти. Законопроект отменит «нормальные торговые отношения с Россией и Беларусью». Украине могут выделить $10 млрд.

В Черном море военные ВСУ подвели российский корабль. Об этом сообщил представитель оперативного штаба Одесской ОВА Сергей Братчук.

На платформе YouTube заблокирован канал пророссийского пропагандиста Анатолия Шария. Не доступен теперь также канал Дубль, блоггер наполняет совместно с женой Ольгой.

Ночью украинские воины накрыли аэродром Чернобаевка возле Херсона, где кафиры решили частично разместить свой авиапарк. Уничтожено от 30 вертолетов врага, а еще живая сила и техника.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что РФ предложила режим тишины с 10:00 7 марта и открыть гуманитарные коридоры, но в Россию и Беларусь.

– Это неприемлемый вариант открытия гуманитарных коридоров. Не поедут наши люди из Иванкова, Дымера, Вышгорода, из-под Киева в Беларусь, чтобы потом самолетами улететь в РФ, – сказала Верещук.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица продолжает готовиться к обороне, продолжаются ожесточенные бои неподалеку от города. В Чернигов отправили гуманитарную помощь. Также ее пытаются доставить в Бучу и Гостомель, формируются гуманитарные грузы и в другие города.

Новую партию станций StarLink в ближайшее время доставят в Украину из Словении, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Спутниковую систему StarLink используют для высокоскоростного доступа в Интернет.

Тем временем в Ирпене продолжают эвакуировать мирное население. По информации Госспецсвязи, из-за разрушенного города удалось вывести уже более 2 тыс. человек. Несмотря на обстрелы из Волновахи, пытаются безопасно эвакуировать местных жителей. Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко сообщил, что за 6 марта удалось эвакуировать 261 человек.

По материалам fakty.com.ua