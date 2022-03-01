Травмпункты Киева для взрослых и детей: список, куда можно обратиться

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Департамент здравоохранения Киевской городской государственной администрации Киева опубликовал перечень столичных травмпунктов, куда можно обращаться по необходимости круглосуточно.

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Список травмпунктов Киева, адреса

Список травмпунктов

КНП КГКБ №1, ул. Харьковское шоссе, 121;

КНП КГКБ №4, ул. Соломенская, 17;

КНП КГКБ №6, просп. Любомира Гузара, 3;

КНП КГКБ № 7, ул. Котельникова, 95;

КНП КГКБ №8, ул. Кондратюка, 8;

КНП КГКБ №12, ул. Подвысоцкого, 4-А;

КНП КМК ЛСМП, ул. Братиславская, 3;

КНП КДЦ Голосеевского р-на, ул. Голосеевский, 59-А;

КНП КДЦ Деснянского р-на г. Киева, ул. Драйзера, 19;

КНП КДЦ Подольского р-на г. Киева, ул. Мостицкая, 9;

КНП КДЦ Шевченковского р-на г. Киева, ул. Рижская, 1;

КНП КДЦ Шевченковского р-на г. Киева, ул. Б. Хмельницкого, 37

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Детские травмпункты

КНП КГДКБ №2, ул. А. Навои, 3;

НДСЛ Охматдет, ул. Черновола, 28/1.

– Несмотря на напряженную ситуацию в стране и, в частности, в столице, продолжаем предоставлять киевлянам информацию, которая может пригодиться. Берегите себя, своих родных и помогайте друг другу, – призвала директор департамента Валентина Гинзбург.

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