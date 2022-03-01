Травмпункты Киева для взрослых и детей: список, куда можно обратиться

В то время, когда Россия варварски вторглась на территорию Украины, гражданам особенно нужна медицинская помощь
Департамент здравоохранения Киевской городской государственной администрации Киева опубликовал перечень столичных травмпунктов, куда можно обращаться по необходимости круглосуточно.
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– Несмотря на напряженную ситуацию в стране и, в частности, в столице, продолжаем предоставлять киевлянам информацию, которая может пригодиться. Берегите себя, своих родных и помогайте друг другу, – призвала директор департамента Валентина Гинзбург.
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