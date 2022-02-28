Безкоштовна консультація лікаря: номери телефонів українських медиків

Навіть під час воєнного стану наші громадяни потребують медичного лікування та лікарської підтримки. Але звичайно, що можливість піти до лікаря є далеко не в усіх – через те, що Росія варварськи вторглась на територію України та оголосила нам війну.

Як не стати жертвою дезінформації: 10 порад

Саме тому лікарі Регіонального медичного центру ТОВ «Екомет» надають безкоштовні онлайн консультації всім, хто їх потребує. Звернутися за консультацією ти можеш за наступними номерами телефонів (лікарі для зручності зазначені за спеціальностями):

лікар гастроентеролог 063-327-20-95 Картавцева Катерина Дмитрівна

лікар гастроентеролог 093-991-14-02 Тарасенко Світлана Станіславівна

лікар гастроентеролог дитячий 068-606-95-91 Ємельянцева Олена Костянтинівна

лікар гінеколог 068-795-55-52 Байрамова Лейла Гамлетівна

лікар гінеколог 093-643-83-73 Бєлан Олена Анатоліївна

лікар гінеколог 099-370-13-14 Сотник Наталія Леонідівна

лікар гінеколог 050-555-23-12 Єрмакова Юлія Юріївна

лікар гінеколог, гінеколог дитячого та підліткового віку 095-318-79-21 Шимбарьова Тетяна Анатоліївна

лікар дерматовенеролог 095-086-77-65 Пенська Маргарита Олегівна

лікар дерматовенеролог 066-222-91-22 Родоманченко Олександр Анатолійович

лікар дерматолог дитячий 050-109-42-94 Чирва Вікторія Борисівна

лікар ендокринолог дитячий 050-300-42-17 Веселова Галина Миколаївна

лікар ендоскопіст 050-946-60-92 Дубров Кирило Юрійович

лікар кардіолог 050-833-30-95 Кан Олена Олександрівна

лікар кардіолог 066-709-31-03 Переверзєва Діана Василівна

лікар кардіолог, терапевт 066-486-34-70 Юрченко Тетяна Костянтинівна

лікар невропатолог 067-881-95-00 Золотарьова Анна Сергіївна

лікар невропатолог 067 -789- 96- 03 Спіцина Марія Михайлівна

лікар нефролог дитячий 099-044-52-92 Хмара Наталя Вікторівна

лікар ортопед-травматолг дитячий 067-949-22-31 Чікрижова Ганна Олександрівна

лікар отоларинголог 066 765-12-38 Голобородько Олена Миколаївна

лікар отоларинголог 066-291-28-83 Цокарева Олена Анатоліївна

лікар отоларинголог 093-955-20-80 Бичкова Наталія Сергіївна

лікар отоларинголог дитячий 050-644-87-18 Дудник Наталія Павлівна

лікар отоларинголог дитячий 097-930-81-22 Лазарева Тетяна Анатоліївна

лікар офтальмолог 097-320-19-91 Боєва Юлія Юріївна

лікар офтальмолог 063-243-85-56 Ахмедова Шехла Азадівна

лікар педіатр 099-069-33-57 Дика Валентина Миколаївна

лікар педіатр 095-359-72-75 Лихо Людмила Олександрівна

лікар педіатр 050-867-33-94 Третяк Тетяна Олександрівна

лікар пульмонолог, терапевт 050-749-84-94 Горленко Наталія Василівна

лікар пульмонолог, терапевт 066-412-12-83 Смоляник Катерина Юріївна

лікар ренгенолог 097-832-76-12 Бобловська Анна Вікторівна

лікар ренгенолог 067-514-25-80, 099-417-83-72 Лисенко Наталія Сергіївна

лікар ренгенолог 066-113-83-90 Ковальов Микола Євгенійович

лікар сердцево-судинний хірург 050-252-49-93 Арцибушев Олександр Юрійович

лікар стоматолог-терапевт 099-629-29-14 Кирилова Наталія Євгеніївна

лікар стоматолог дитячий 096-297-35-31 Плетньова Оксана Олегівна

лікар терапевт, кардіолог 095-389-76-47 Шевченко Андрій Олександрович

лікар терапевт 066-020-44-31 Прейс Тетяна Володимирівна

лікар терапевт 096-405-87-89 Довгаль Світлана Василівна

лікар терапевт 066-956-33-07 Конотоп Анна Вікторівна

лікар терапевт (лікар Узд) 095-150-41-11 Арап Надія Дмитрівна

лікар уролог 099-940-57-69 Борзов Володимир Михайлович

лікар уролог 050-192-54-26 Ототюк Ольга Василівна

лікар хірург 050-325-88-29 Бичков Олександр Сергійович

лікар хірург 050-300-22-73 Чеботарьов Олександр Сергійович

лікар хірург, мамолог 066-002-91-59 Мельник Дар’я Юріївна

лікар хірург, проктолог 096-964-92-38 Штонда Олександр Валентинович

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