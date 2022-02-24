Как обезопасить себя в Киеве: сирены, карта укрытий и работа транспорта

Утром четверга, 24 февраля, в Киеве было слышно несколько взрывов. По сообщению из соцсетей, взрывы раздавались в районе Гостомеля (военный аэродром) и неподалеку от Троещины. Поэтому жителям Киева следует разобраться, как обезопасить себя во время чрезвычайного положения и нападения агрессора.

Что делать в случае срабатывания сирен

Если ты слышишь звуки сирен или громкоговорителя, продолжающиеся в течение нескольких минут, это означает «Увага всім!»

Через пять минут после сигнала необходимо включить телевизор или радио. Там услышишь важную информацию.

Далее нужно следовать инструкциям, которые услышал(а). Для просмотра новой информации необходимо оставить включенные теле- и радиоканалы.

Карта укрытий Киева

Поскольку поведение врага непредсказуемо, нужно заранее подумать о том, куда бежать в случае необходимости. Речь идет о бомбоубежищах и укрытиях.

Киевская служба спасения имеет карту, на которой обозначены все бомбоубежища. Просмотреть карту укрытий Киева можно по ссылке.

Бежать к укрытию нужно только после сообщения об этом. С собой лучше взять «тревожный чемодан».

Держите наготове «тревожный чемодан». Документы, необходимые минимум вещей. Чтобы оперативно при необходимости добраться до укрытия или хранилищ, — посоветовал городской голова столицы Виталий Кличко.

Работает ли общественный транспорт

Общественный транспорт столицы продолжает работать. Об этом утром сообщили в КГГА.

Кроме того, проезд в общественном транспорте столицы бесплатный.

Отключена автоматизированная система оплаты проезда, поэтому валидировать транспортную карту в коммунальном транспорте не нужно.

Между тем, городской голова столицы Виталий Кличко призвал киевлян сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома. По его словам, самый страшный враг сейчас – это паника.

Все, кто не задействован в работе критической инфраструктуры и жизнеобеспечения города, оставайтесь дома.

Работают ли садики, школы и больницы в Киеве

Оперативный штаб столицы принял ряд решений по военной агрессии. В частности, с сегодняшнего дня, 24 февраля, в Киеве не работают школы и садики.

В то же время больницы, поликлиники и вся медицинская система столицы работают в усиленном режиме.

Какая ситуация на АЗС столицы

Из-за паники АЗС столицы парализованы, образовались огромные очереди. То же происходит в продовольственных магазинах, аптеках, круг банкоматов.

Многие жители столицы приняли решение выехать за черту города. Власти просят не принимать поспешные решения.

Основные магистрали должны быть свободны для проезда быстрых, пожарных или военных автомобилей.

Спасатели добавляют: на трассе на въезде-выезде из Киева выставлена ​​спасательная техника, связь обеспечена. Система управления работает, поэтому причин для паники нет.

Напомним, в ночь на 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о военной спецоперации на Донбассе. Российские войска предприняли активные действия. Взрывы были слышны в нескольких городах Украины, в том числе и в Киеве. Из-за прямого военного вторжения России на всей территории Украины вводится военное положение.

По материалам https://vikna.tv