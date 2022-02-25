Российские войска вторглись на территорию Украины. Во многих областях идут ожесточенные бои, раздаются обстрелы и взрывы. Как вести себя в зоне боевых действий, читай дальше в материале

Как обезопасить себя в Киеве: сирены, карта укрытий и работа транспорта

Что делать во время обстрелов и залпового огня

Правила поведения в зоне боевых действий

Напомним, Верховная Рада ввела военное положение в Украину. Особый правовой режим установлен по всей территории страны на 30 дней с возможностью продления. Новости о ситуации в Украине в связи с нападением России обновляются практически ежеминутно. Но далеко не все они правдивы, поскольку русские коллаборанты ведут также информационную войну. Они активно распространяют фейковую информацию и участвуют в кампаниях по дестабилизации ситуации на украинской территории. Именно поэтому Министерство инфраструктуры Украины обнародовало список официальных источников информации, предоставляющих актуальные и достоверные факты.

По материалам: https://fakty.com.ua