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«‎Вторжение России в Украину – это начало войны против Европы»: Зеленский опубликовал новое обращение

Обращение Владимира Зеленского от 25.02 2022: полное видео

Президент Украины Владимир Зеленский записал эмоциональное обращение к европейцам и украинскому народу 25 февраля 2022 года

Видео было опубликовано на официальной странице главы государства в Instagram и дополнено коротким, но мощным месседжем: «Вторжение России в Украину – это не просто вторжение, это начало войны против Европы. Против единства Европы. Против простых прав человека в Европе. Против всех правил сосуществования на континенте. Против того, что европейские государства отказываются разделять границы силой».

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Полное обращение Президента Украины Владимира Зеленского по состоянию на 25 февраля смотри прямо сейчас:

 

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Допис, поширений Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Фото: @zelenskiy_official

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