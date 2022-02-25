Обращение Владимира Зеленского от 25.02 2022: полное видео

Президент Украины Владимир Зеленский записал эмоциональное обращение к европейцам и украинскому народу 25 февраля 2022 года

Видео было опубликовано на официальной странице главы государства в Instagram и дополнено коротким, но мощным месседжем: «Вторжение России в Украину – это не просто вторжение, это начало войны против Европы. Против единства Европы. Против простых прав человека в Европе. Против всех правил сосуществования на континенте. Против того, что европейские государства отказываются разделять границы силой».

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Полное обращение Президента Украины Владимира Зеленского по состоянию на 25 февраля смотри прямо сейчас:

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Фото: @zelenskiy_official