Стало известно, курсируют ли поезда в Украине

Укрзалізниця сообщает о том, что поезда продолжают курсировать по Украине по обычному графику. Компания гарантирует бесперебойность перевозок грузов и пассажиров.

Перевозки грузов и пассажиров выполняются в полном соответствии с графиком и заказами.

Также работает вся железнодорожная инфраструктура: вокзалы, станции, грузовые терминалы.

Ограничение курсирования поездов может состояться исключительно по решению власти, ВСУ или Нацполиции. Обо всех важных изменениях украинцев будут сообщать через веб-сайт, а также страницы Укрзализныци в Facebook и Telegram.

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Работает ли общественный транспорт

В Киеве общественный транспорт продолжает работать. Кроме того, проезд в нем с сегодняшнего дня бесплатный.

Отключена автоматизированная система оплаты проезда, поэтому валидировать транспортную карту в коммунальном транспорте не нужно.

Однако власти призывают жителей столицы по возможности оставаться дома и не создавать пробок на дорогах. Основные магистрали должны быть свободны для проезда скорой помощи, пожарных или военных автомобилей.

Напомним, в ночь на 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о военной спецоперации на Донбассе. Российские войска предприняли активные действия. Взрывы были слышны в нескольких городах Украины, в том числе и в Киеве. Из-за прямого военного вторжения России на всей территории Украины вводится военное положение.

По материалам https://vikna.tv