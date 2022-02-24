Тривожный чемодан: список вещей первой необходимости, которые могут понадобиться в случае объявления эвакуации.

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Что обязательно следует положить в тревожный чемодан?

Электронные документы — это очень удобно и практично, но не стоит забывать о старой доброй бумаге. В тревожном чемодане должны лежать по 2-3 копии важных документов. Желательно положить их в файл, чтобы вода не смогла их уничтожить. Они должны лежать в легкодоступном месте, чтобы при необходимости их можно было достать за считанные секунды.

Деньги. Все карты и наличные деньги должны быть при вас.

Фотографии близких и родных с их данными.

Несколько копий ключей от двери дома и машины.

Все для освещения: фонарик и несколько запасных батареек к нему, несколько коробок спичек, свечи, зажигалки.

Нож и другие острые предметы, которыми можно в случае необходимости что-нибудь разрезать. Не забудь и о небольшом топоре.

Средства связи. Не ограничивайтесь мобильным телефоном. Если есть, возьми радиоприемник и рации.

Бумажная карта. Следует заранее на ней отметить точки, в которых вы с родными сможете встретиться.

Водонепроницаемые часы и компас.

Водонепроницаемые часы и компас. Сигнальные средства. Все, чем можно привлечь внимание: свисток, лазерный фонарик и т.д.

Чтобы не брать ножницы, отвертку, шило, нож и пилу, приобрети универсальный инструмент, который будет совмещать все эти предметы.

Как можно более широкий скотч.

Много пакетов. Не забудьте положить и большой мусорный пакет на 120 л, ведь он при необходимости может стать спальным местом.

Ткань и широкая веревка хорошей длины.

Карандаш, ручка и блокнот.

Нить с иглой.

Одежду. Две-три пары теплых носков, дождевик, один-два света, несколько комплектов белья, брюки и шарф, которым можно будет согреваться.

Все лекарства первой необходимости: пыли от головной боли, кашля, боли в желудке, бинт, несколько жгутов, шприцы, антибиотики.

Легкая посуда, желательно не из стекла.

Все для гигиены: несколько зубных щеток, паста, мыло, полотенце, влажные и сухие салфетки, туалетная бумага, бритва.

Еда. Следует положить в тревожный чемодан продукты, имеющие большой срок годности и не портящиеся при разных температурных условиях. Неплохим вариантом будут консервы, печенье, крупы, макароны, сушеные фрукты, орешки, сухие супы и пюре, сладости.

Питьевая вода на 2-3 дня. Используй ее очень экономно.

Спирт медицинский.

Туристическая палатка и одеяло.

По матералам: ranok.ictv.ua