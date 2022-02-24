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Брифинг Президента Украины Владимира Зеленского по ситуации в Украине.

Звернення президента України Володимира Зеленського до народу від 24.02.2022

Брифинг Президента Украины Владимира Зеленского по ситуации в Украине.

«Нашим військовим потрібна підтримка нашого населення. У нас, повірте мені, потужна армія. І наше населення — це також потужна армія. ЗСУ ведуть дійсно тяжкі бої, відбиваючі атаки на Донбасі та в інших регіонах. Ворог поніс серйозні втрати і їх буде ще більше. Вони прийшли на наші землі».

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