Брифинг Президента Украины Владимира Зеленского по ситуации в Украине.
«Нашим військовим потрібна підтримка нашого населення. У нас, повірте мені, потужна армія. І наше населення — це також потужна армія. ЗСУ ведуть дійсно тяжкі бої, відбиваючі атаки на Донбасі та в інших регіонах. Ворог поніс серйозні втрати і їх буде ще більше. Вони прийшли на наші землі».
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