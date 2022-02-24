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Актуальные новости Украины по состоянию на 18:00 24 февраля

Россия напала на Украину: читай главные новости о происходящем на территории страны по состоянию на 18:00 24 февраля

Россия напала на Украину: читай главные новости о происходящем на территории страны по состоянию на 18:00 24 февраля

  • Российско-оккупационные войска пытаются захватить Чернобыльская АЭС.
  • В результате боя на границе с Белоруссией противник понес потери, уничтожены пять БТР и автомобиль. Остановлено наступление танков в районе Путивля. Над Вышгородом сбит вертолет К52.
  • На юге Украины идут ожесточенные бои: под ударом Геническ, Каховка и Скадовск.
  • В обращении глава страны Владимир Зеленский призвал граждан помогать нашей армии и вступать в ряды Вооруженных сил Украины.
  • Бригада быстрого реагирования Национальной гвардии Украины дала отбой противнику в Гостомеле.
  • В Сумской области остановлено наступление танков противника в районе Путивля.
  • Под Черниговом сдался российский разведывательный взвод 74 мотострелковой бригады. Военные думали, что их везут домой после учения, а не воевать.
  • Министр Кулеба призвал страны Евросоюза отключить Россию от Swift.

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По материалам: fakty.com.ua

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