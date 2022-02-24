Актуальные новости Украины по состоянию на 18:00 24 февраля

Россия напала на Украину: читай главные новости о происходящем на территории страны по состоянию на 18:00 24 февраля
- Российско-оккупационные войска пытаются захватить Чернобыльская АЭС.
- В результате боя на границе с Белоруссией противник понес потери, уничтожены пять БТР и автомобиль. Остановлено наступление танков в районе Путивля. Над Вышгородом сбит вертолет К52.
- На юге Украины идут ожесточенные бои: под ударом Геническ, Каховка и Скадовск.
- В обращении глава страны Владимир Зеленский призвал граждан помогать нашей армии и вступать в ряды Вооруженных сил Украины.
- Бригада быстрого реагирования Национальной гвардии Украины дала отбой противнику в Гостомеле.
- В Сумской области остановлено наступление танков противника в районе Путивля.
- Под Черниговом сдался российский разведывательный взвод 74 мотострелковой бригады. Военные думали, что их везут домой после учения, а не воевать.
- Министр Кулеба призвал страны Евросоюза отключить Россию от Swift.
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Слава Вооруженным Силам Украины! Слава Украине!
По материалам: fakty.com.ua