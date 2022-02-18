Рецепт из детства: Как приготовить полезный гоголь-моголь

Этот напиток сразу вызывает ностальгические воспоминания. Так как многих именно гоголем-моголем бабушки лечили от ОРВИ, гриппа и других болезней, вкус этого варева знаком с детства практически каждому.
Вряд ли таким «коктейлем» действительно можно вылечить что-то серьезное, но воздушный напиток сейчас многие готовят дома, порой заменяя им молочный коктейль. В гастрошоу «Хлебное зрелище» на Новом канале одному из шефов Антону Васильеву выпало задание – приготовить гоголь-моголь из ингредиентов, которые есть на столе. А так как набор продуктов у шефа по правилам шоу был весьма ограниченный, то Антон приготовил гоголь-моголь по классическому рецепту.
Приготовление:
Готово!
Лайфхак: Перед приготовлением яйца лучше охладить, тогда напиток получится более воздушным.
Приготовить гоголь-моголь можно в разных вариациях. Например, не из желтков, а, наоборот, из белков.
Приготовление:
Такой гоголь-моголь скорее похож на десерт, чем на коктейль, так что сервировать его лучше в креманке с ложечкой.
И еще один рецепт, который точно придется всем по вкусу.
Приготовление:
Готово! По вкусу напиток напоминает сладкий латте, но при этом он очень питательный и полезный.
Кстати, вы знали, что именно гоголь-моголь спасает певцов при потере голоса, так что каким-то чудодейственными свойствами этот напиток точно обладает.
Еще больше рецептов смотрите в гастрошоу «Хлебное зрелище» на YouTube (Новый канал) каждое воскресенье в 12:00.
Фото: IStock
Читай также:
Мачанка: как приготовить украинский народный дип
Кулинарный словарь: Что такое скрэмбл, и как его готовить