Довели до слез Богдана Буше, давились гамбургерами и бросались едой: Как развлекались шефы Хлебного зрелища

В воскресенье 31 мая на YouTube Нового канала вышел уже третий выпуск гастрошоу «Хлебное зрелище». В этот раз шефы Илья Сёмин и Антон Васильев готовили свои блюда для Богдана Буше – известного блогера и героя сериалити «Киев днём и ночью»

По правилам шоу обоим поварам достались одинаковые наборы продуктов, из которых им предстояло приготовит необычные кулинарные шедевры. В этом выпуске список ингредиентов был особенным – шпроты, яйца, пельмени, слегка подвявший шпинат «бывшей», кетчуп, майонез… В общем то, что можно найти в холодильнике у каждого холостяка.

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Шефы сразу наметили, что будут готовить. Антон Васильев решил сделать акцент на пельменях, приправив из классическим кетченезом (кетчуп + майонез), и отдельно собрал тост со скрэмблом, шпинатом, яйцом и шпротами. А его конкурент – Илья Семин решил объединить все ингредиенты в одном блюде, которое он назвал «пельменетост». Чье решение было более выигрышным – решать Богдану!

Перед тем, как начать приготовление, у поваров появился шанс заработать дополнительные 100 долларов на свой счет. А мы напомним, что в конце каждого выпуска шеф, чье блюдо выберет звёздный эксперт, получает 100 долларов, и в финале проекта повар, собравший большую сумму, забирает все деньги и получает заветный приз – гастротур в Нью-Йорк.

Так что бонусные 100 долларов очень пригодились бы каждому из шефов. Чтобы их получить, Антон и Илье предстояло на скорость съесть два гамбургера. Тот, кто сделает это быстрее, и становился обладателем приятного бонуса. Главная сложность конкурса заключалась в том, что бургеры нельзя было запивать, поэтому долго время шефы шли наравне, стараясь впихнуть гамбургеры всухомятку.

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Пока Илья не придумал лайфхак и не полил свой бургер кетчупом. Это значительно ускорило процесс, и именно Илья первым проглотил последнюю булку и заполучил призовые 100 долларов.

Вдохновленный победой Илья вернулся к основным процессам, и, казалось, совершенно забыл, что их ждут первые усложнения. Но расслабляться было нельзя, потому что практически сразу на шефов «посыпались» задания: Илья вновь облачился в ростовой костюм. В прошлом выпуске это был сумоист, а в этот раз – динозавр, который практически полностью закрыл шефу обзор. Смотреть, что же он говорит, Илья мог через небольшое окошко на шее.

Антону «повезло» не меньше. Мало того, что ему пришлось выпить чудодейственный гоголь-моголь собственного приготовления, так вскоре на его руке оказалось приспособление, которое каждую минуту давало небольшой разряд тока. Так себе идея, особенно когда пришло время сервировки!

Но, несмотря на все сложности, шефы справились с заданием и отправили свои блюда Богдану Буше.

Рецепты блюд:

Так получилось, что блогер получил продукты в трех контейнерах, и сперва не разобравшись пробовал только блюда Антона, думая, что пельмени и тост со шпинатом и шпротами – от разных шефов.

И только в конце он заметил еще один закрытый бокс, внутри которого прятался пельменетост Илья.

Правда, увидев в тарелке скромный «бутерброд» с жаренным пельменем и воткнутой в него именинной свечкой, Богдан расстроился – для мужчины такого блюда слишком мало. Но отметил особенный вкус блюда:

– Сразу видно, человек старался, не просто пельмень взял, бросил в кипяток и сварил, а еще и подкоптил. Может, у него была горелка, а может этот пельмень предназначен, чтобы его подавали на углях.

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Правда, раскусив тесто, Богдан сразу же закашлялся и на его глазах даже выступили слёзы – Илья перестарался, добавляя в свою версию кетченеза черный перец.

Поэтому Богдан признал победителем Антона Васильева, блюда которого (пусть даже одно из них было просто вареными пельмешками!) Богдану показались более сытными и рациональными.

Блогер признался, что они навеяли ему воспоминания о детстве и студенчестве, когда пельмени и тост со шпротами были классическим вариантом завтрака, обеда и ужина.

Таким образом, после третьего выпуска «Хлебного зрелища» счет равный, у обоих шефов на счету по 200 долларов, и они продолжают борьбу на равных. Но всё изменит 4 выпуск! Смотрите в воскресенье 7 июня в 12:00 на YouTube (Новый канал) «Хлебное зрелище» – новые ингридиенты, новые смешные задания для шефов и, конечно же, новый звездный эксперт! Кто это будет, узнаете совсем скоро!

Смотреть третий выпуск полностью: