«Я попал на скамью подсудимых»: Александр Педан проинспектировал студенческую жизнь в Одессе

Звезда Нового канала вместе с дочерью Лерой продолжают снимать свой социальный проект «УниверCheck»

Одесса – не только жемчужина у Черного моря, но и жемчужина образовательного тревел-шоу ведущего реалити «Эксы» и Improv Live Show (Новый канал) Александра Педана. Звездный отец вместе с дочерью Лерой ездят по Украине и снимают социальный проект «УниверCheck». В нем покажут студенческую жизнь городов, общежития, аудитории и особенности лучших вузов.

– Недавно мы завершили съемку в Национальном университете «Одесская юридическая академия», – рассказывает Педан. – Все карты раскрывать не буду, но анонсирую, что попал на скамью подсудимых, а Лера почувствовала себя судьей. Еще мы занимались стрельбой в тире и даже успели проверить честность наших ведущих на детекторе лжи. Играли в шахматы и рассматривали солнечные электростанции в общежитии. Конечно, много гуляли по одесским улочкам, гоняли наперегонки по трассе здоровья и еще много интересного.

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Ведущий говорит, что этот город-миллионник поражает количеством возможностей, которые дарит студентам.

– Жизнь там бурлит 24 на 7. Город привлекательный, потому что очень живой и активный, – говорит Александр. – Там много университетов, огромный выбор специальностей. И вообще классно учиться в городе, где много солнца, зелени, парков, музеев и есть море! Но надо помнить, что там недешево. Цены примерно такие, как в Киеве. И это не только о вариантах досуга, но и, прежде всего, о самом обучении. Учтите это.

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Дочь ведущего Лера не скрывает восторга от съемок в Одессе.

– Это тусовочный город! – делится впечатлениями Лера. – Там много разных кафе, клубов, классных мест, где можно погулять и интересно провести свободное время. Запомнилось заведение «Молодость», где хочется весело посидеть вечером и вкусно поесть. Огромный плюс – море. Я люблю его! Говорят, студенты там почему-то не особо купаются (смеется). Но вообще это крутое преимущество.

Первые выпуски проекта можно будет увидеть на YouTube-канале Александра Педана в марте 2022 года. Следите за нашими новостями, чтобы узнать еще больше подробностей об университетах Украины.