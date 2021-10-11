Олександр Педан поділився секретами щасливої сім’ї

Сьогодні особливий день в улюбленого ведучого Нового каналу Олександра Педана. Разом із дружиною Інною вони святкують річницю – 18 років у шлюбі! Як прожити стільки часу поруч і не просто не втратити пристрасть і щирі почуття, а ще й примножити все це – загадка для багатьох. Тому ведучий реаліті «Екси», спираючись на власний досвід, відповів на кілька поширених запитань, що часто стають каменями спотикання в шлюбі.

Як пережити кризові періоди – 3, 7, 10 років стосунків?

– Я не можу сказати, що криза відбувається саме в ці роки. Все індивідуально у кожної пари, – каже Педан в інтерв’ю журналу «Добрые советы». – Думаю, що кризи пов’язані з гормональними змінами в організмі. Людина змінюється, а її партнер залишається колишнім, і виходить дисконект. Також це може відбуватися через побут, тому, що ви довго разом і нічого не міняєте у стосунках. У так звану криза середнього віку раджу чоловікам знайти для себе нове спортивне хобі, виплескувати тестостерон і зміщувати акценти.

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Хто має більше проявляти ініціативу й піклуватися – чоловік чи дружина?

– Хотілося б сказати 50 на 50, але в житті бувають різні ситуації. Мені здається, що ці відсотки постійно змінюються, – ділиться ведучий. – У якісь моменти одному потрібно більше підтримки, й інший має давати більше уваги. Буває, що сильному чоловікові під час якихось труднощів потрібна допомога або підтримка. Тоді жінка повинна підійти і сказати: «Ти – мій герой! У нас все вийде». Так можна подолати все.

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Що робити, щоб сексуальне життя не поглинула рутина?

– У будь-яких ситуаціях і питаннях у стосунках треба говорити! Це запорука успіху, – стверджує Олександр. – Сексуальні потреби закладені в людині генетично, тому я не вірю, що люди не хочуть сексу. Якщо щось відбувається не так, значить, комусь чогось не вистачає або щось не подобається. Про це можна дізнатися лише з розмови. Якщо вам чогось не хочеться, то це не означає, що цього не хочеться партнеру. Запитайте в нього, спробуйте змістити акцент з себе. Значно прикольніше, коли ви намагаєтеся зробити приємно партнеру. Повірте, він вам відповість і навіть здивує. Перевірено!

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Як проводити час із дружиною, без дітей? Що робити разом?

– У нашій родині – це окреме питання, тому що є робота, є діти, яким приділяєш увагу, і ми іноді не встигаємо приділяти її одне одному, – зізнається Педан. – Але все ж обов’язково потрібно підтримувати стосунки в парі. Кращий варіант – подорожувати вдвох. Нехай ненадовго, але в парі. І хоча б іноді ходити в кіно, вечеряти. Від маленького до більшого!

Дивіться реаліті про стосунки «Екси» з ведучим Олександром Педаном щовівторка о 19:00 на Новому каналі! Випуск 12 жовтня обіцяє бути дуже гарячим, тому його перенесли на 23:00. Не пропустіть!