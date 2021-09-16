Олександр Педан з донькою Лерою запускають відео-гайд по найбільших університетах країни

Ведучий реаліті «Екси» Олександр Педан разом з дочкою Лерой починають новий Youtube-проект «УніверCheck». Він створений, щоб допомогти майбутнім абітурієнтам – учням 9-11 класів, знайти свій навчальний заклад і професію для майбутнього і місто для свого майбутнього в Україні.

– Цього року моя донька Лера перейшла в 11 клас. Тож має визначитися, де навчатися та яку професію обрати. На власному досвіді я можу сказати, що це дуже складно. Ми побачили, що в Україні багато великих міст, в яких дуже багато університетів та ще більше спеціальностей. І про них дуже мало актуальної інформації – лише з офіційних сайтів та відгуків у мережі. Виходячи з цієї проблеми прийшла ідея про створення проєкту. Я щасливий, що за допомогою «УніверCheck» ми покажемо українським школярам та їх батькам, які університети є в наших містах, чим вони відрізняються та перспективи навчання і професійного розвитку для молоді в Україні, – каже Олександр Педан, ведучий Нового каналу та ідейний натхненник проєкту.

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У новому youtube тревел-шоу глядачі побачать університети з 10 міст:

Київ

Суми

Харків

Дніпро

Полтава

Одеса

Рівне

Чернівці

Львів

10-те місто обговорюється

Лера Педан каже, що хоче сама подивитися на університети та показати всім абітурієнтам, які можливості для навчання є в Україні, де мешкають студенти, як розважаються, які особливості українських міст.

– У школах немає профорієнтації. На мою думку, це проблема нинішньої освіти. Нині, щоб визначитися з професією та університетом, потрібно поїхати в турне всією країною. Багато школярів та їх батьки просто не мають такої можливості. Я хочу побачити все на власні очі та показати іншим. Впевнена, наше шоу допоможе і мені, і абітурієнтам України зробити свій вибір у майбутньому, – каже Лера Педан.

Університет у кожному місті та студентів для участі в зйомках команда проекту «УніверCheck» обиратиме за результатами анкетування та відео-візитки.

Прочитати детальні умови та заповнити анкету можна за цим посиланням до 30 вересня.

Проект створено за підтримки Американського народу через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).