Как воспитать счастливого ребенка: секреты Александра Педана и советы психолога

Ведущий Improv Live Show и «Эксы» поделился опытом воспитания детей, а психолог реалити Наталья Ежова рассказала, как уберечь ребенка от травм, если ваш союз трещит по швам

1 июня весь мир отмечает Международный день защиты детей. Главная его задача – напомнить о важности счастливого детства. И самый главный «ингредиент» такого взросления – воспитание в любви. Как растить ребенка радостным и гармоничным – Новый канал узнал у ведущего реалити «Эксы», дважды папы Александра Педана и психолога реалити, а также любящей мамы – Натальи Ежовой.

Вариант №1: Воспитание в счастливой и любящей семье

Александр Педан воспитывает 16-летнюю дочь Леру и 4-летнего сына Марика. У Педана прекрасно получается быть любящим отцом и для подростка, и для дошкольника. И его главный секрет воспитания – дружба с детьми

– Горжусь, что с Лерой мы настоящие друзья, – делится ведущий Нового канала. – У нас много общих тем. Я всегда уважаю ее мнение и даю возможность высказаться. Единственное правило в нашей семье, которое мы с ней проговаривали, – не обманывать друг друга. Все остальное можем совместно решить.

С Лерой у Александра много общих увлечений. Вместе они катаются на скейтах, велосипедах, снимают ТіkTok и занимаются дайвингом. Да и с сыном ему есть чем заняться: поиграть, съездить в зоопарк, ответить на сотни вопросов маленького «почемучки». Чтобы у родителей хватало времени и сил на детей, Педан советует уделять время себе – уезжать с супругой или с друзьями куда-то без малышни. Это позволяет накопить ресурс и вернуться домой счастливым. Еще один секрет успешного воспитания от Педана – отсутствие гиперопеки.

– Важно не ограничивать ребенку возможность открывать и исследовать мир, – продолжает ведущий. – Например, мальчикам иногда нужно рисковать. Поэтому прошу жену не только целовать сына, но и давать пространство. Отсутствие гиперопеки вовсе не означает, что не уделяем ребенку внимание. Мы с Мариком много общаемся, играем каждый вечер. Вообще, я для него дружбан. Но если нужно, могу быть строгим и сказать: «Марик, нет».

По словам Педана, родителям нужно обсудить и поделить все обязанности, касающиеся детей, определить табу в воспитании и не оспаривать решения друг друга.

Влада Яму разводит 5-летний сын: «Люблю тонкий юмор»

Вариант №2: Родители больше не вместе

Когда пара счастлива, разногласия в воспитании легко решить. Но что делать, если партнеры переживают кризис или приняли решение расстаться? Как уберечь психику ребенка?

– Первое правило – не выяснять отношения при ребенке. Он не должен быть свидетелем ссоры, разборок, криков, – говорит психолог реалити «Эксы» Наталья Ежова. – Это сильно вредит детской психике. Все откладывается в памяти, и в будущем может влиять на романтические отношения. Второе правило – не выплескивать на детей свои негативные эмоции. Если вы поссорились с партнером, а пришли и накричали на ребенка, он не поймет, почему это произошло. Ему непонятно, что случилось, и почему мама на него кричит.

Если ваши отношения переживают кризис, не нужно при ребенке играть роль примерной семьи.

– В любом случае ему нужно рассказывать, что сейчас в семье неурядицы, но не делать его свидетелем, – советует психолог. – А еще нужно проводить время с ребенком активно – рисовать, гулять, вместе обедать и ужинать, чтобы он не чувствовал себя брошенным. Потому что должен понимать: мама и папа рядом.

В случае расставания ни в коем случае нельзя отзываться плохо о втором родителе или настраивать детей против него. Также нельзя цеплять ярлыки на весь мужской или женский пол.

– Чтобы защитить психику ребенка во время развода, нужно говорить, что мама и папа его любят, несмотря на то, что уже живут не вместе, – продолжает эксперт. – Это не имеет никакого отношения к тому, как они относятся к ребенку. Обычно дети принимают развод на свой счет. Они винят себя, думают, что родители разошлись из-за них. Важно повторять: «Ты не виноват! Это наше личное дело. Это наше решение». Ребенок не должен брать на себя вину, ему следует понимать, что и мама, и папа его любят.

«Моя любовь, моя лучшая подруга»: Марина Боржемская показала фото поцелуя с Олесей Жураковской

Важно не ограничивать общение ребенка с одним из родителей.

– Обязательно нужно определить график встреч с папой или мамой, – советует психолог. – Должно быть четкое правило: твои родители всегда будут твоими родителями, и с ними двумя ты встречаешься и общаешься регулярно. Нужно поддерживать эту стабильность, чтобы психика его была устойчивой.

Какие советы будет давать эксперт реалити парам, которые запутались в своих отношениях, узнаете осенью 2021 в реалити «Эксы» на Новом канале.