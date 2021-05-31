Влада Яму разводит 5-летний сын: «Люблю тонкий юмор»

Также хореограф признался, какие шутки могут его обидеть

С чувством юмора у Влада Ямы все в порядке. Он может посмеяться над собой и над звездными коллегами. Это было видно во время эфира Improv Live Show на Новом канале. Однако есть юмор, который может задеть хореографа.

– Меня могут обидеть разве что тупые шутки, – признается Влад Яма. – Которые лишены всякого интеллекта. Я люблю юмор более тонкий, изысканный, или уже полностью противоположный жанр – «черный юмор». Если шутка лежит где-то на поверхности, то мне неинтересно. Даже если смеются все вокруг. А вот обижал ли я приколами других? Возможно, было пару раз. Особенно в последние годы, когда судил танцевальное шоу. Но там есть специфика спорта, свои правила и территория танца, где я могу себе позволить сказать несколько больше о возможностях и навыках человека, чем в реальной жизни. Мне не стыдно, но ходят слухи, что некоторые до сих пор обижаются.

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А вот с близкими женщинами он не очень любит шутить.

– Над партнершами никак не прикалывался. Мы – одна команда, поэтому какие-то розыгрыши могли бы закончиться очень плохо для обоих, – рассказывает он Новому каналу за кулисами Improv Live Show. – С женой примерно такая же история. Максимум, который я могу себе позволить, – это включить какой-то смешной фильтр в Instagram и снять видео с ней, чтобы она не знала. А потом уже смеемся вместе над результатом. А еще, бывает, снимаю незаметно, например, как она красит глаза. Честно говоря, потом меня такие вещи очень веселят.

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А вот кто любит пошутить в звездной семье, так это 5-летний сын хореографа Леон.

– В последнее время в основном меня разводит сын. Он подходит и с совершенно серьезным выражением лица спрашивает: «Папа, а знаешь что?» Я говорю: «Что?» А он мне: «Ничего!» И смеется каждый раз, как в первый. Мне тоже весело, ведь это реально прикольно, – улыбается хореограф.

Как умеет шутить Влад Яма – можно увидеть в Improv Live Show на сайте Нового канала.