Марина Боржемская показала фото поцелуя с Олесей Жураковской

Звезда рассказала о дружбе с известной актрисой за кулисами шоу «Где логика?» (Новый канал)

Говорят, что женской дружбы не бывает, но известный украинский тренер Марина Боржемская знает, что это не так. Даже в звездном окружении знаменитости удалось найти свою родственную душу, вместе с которой они преодолевают все тяготы и невзгоды, а также радуются победам и счастливым моментам.

«Взяла за шкирку и бросила в бассейн»: известная юмористка – о свадьбе подруги

«Я уже выходила замуж не знаю сколько раз»: Вика Булитко – о личной жизни и свадьбе

Как выяснилось на съемках шоу «Где логика?», лучшей подругой Марины Боржемской является актриса сериала «Пеші ластівки» Олеся Жураковская. Звезды часто проводят время вместе и общаются так близко, что в телефоне Марины даже нашлось фото их дружеского поцелуя.

– Моя любовь, моя лучшая подруга Олеся Жураковская. Это невероятной доброты и души человек. Мы с ней познакомились на одном танцевальном проекте. Тогда в нем участвовал мой бывший муж. Наша дружба завязалась с того момента. Она приезжала на крестины моего сына Роберта, мы поздравляем друг друга на все наши праздники, ежедневно поддерживаем. Всегда мысленно рядом с ней и знаю, что и я в ее сердце и мыслях. Это душа нашего кинематографа, театра. Когда Олеся выходит на сцену, она оживает. Я горда, что у меня есть такая подруга, – поделилась Марина Боржемская.

Смотри новый выпуск шоу «Где логика?» уже сегодня в 19:00 на Новом канале