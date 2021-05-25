Сергей Притула стал многодетным отцом!

Ведущий Нового канала сообщил о рождении третьего ребенка

Прекрасные новости! Сегодня, 25 мая, украинский телеведущий Сергей Притула стал папой в третий раз. Супруга шоумена Катерина родила ему здоровую девочку, которую назвали Стефанией. О пополнении в семье счастливый звездный отец сообщил в социальных сетях, опубликовав нежное фото с новорожденной.

«Чудовий день, щоб з‘явитися на світ, Стефаніє! – написал в Facebook Сергей Притула. – Братик і сестричка дуже чекали Тебе!!! А ми з Матусею, дякуємо Богу за Тебе! Ласкаво просимо у Сім‘ю і в океан любові!!!»

Напомним, новорожденная Стефания сделала Сергея Притулу многодетным отцом. У ведущего проектов «Хто зверху?» та «Де логіка?» (Новый канал) также подрастает 13-летний сын Дмитрий от первого брака и четырехлетняя дочь Соломия.

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