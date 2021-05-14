Які сімейні традиції Сергій Притула передає дітям

Ведучий інтелектуально-розважального шоу «Де логіка?» (Новий канал) розповів, як проводить вільний час з сином Дмитром і донькою Соломією

У суботу, 15 травня, відзначається Міжнародний день сім’ї. Напередодні свята про свої сімейні традиції розповів ведучий інтелектуально-розважального шоу «Де логіка?», яке щовівторка показує Новий канал, Сергій Притула.

— У нас є сімейна традиція, яку я, як батько, передаю своїм дітям — це читання книг. У сучасному світі це стає серед дітей великою рідкістю, їх все більше і більше поглинають гаджети. А книжка — це неймовірний світ, який розвиває дитячу фантазію, критичне мислення, дає певний багаж знань, — впевнений ведучий. — Дуже тішуся, що старший син багато читає, а донька потихеньку долучається до цього процесу. В основному їй читаємо ми, але вона вже потихеньку вчиться читати та писати. Думаю, ще рік-півтора і будемо ловити її з книжками по хаті.

Витратила п’ять років: Олена Шоптенко – про фатальне рішення

Женя Кот поголив кучері заради участь у проекті (ФОТО)

Трирічна донька Сергія Притули Соломія, як і всі діти, настільки обожнює фантастичні історії, що ведучий почав вигадувати їх самостійно.

— Вона любить різні казки, при чому їй може сподобатися якась одна казочка, і ти про ту принцесу читатимеш їй два місяці поспіль. На ніч я, зазвичай, казки вигадую, їх не існує в природі — зводжу до купи і Рапунцель, і свинку Пеппу, і всяких різних персонажів. Солі це дуже подобається, на другий день вона каже: «Розкажи мені ще раз ту казочку». Я починаю знову вигадувати на ходу, а вона каже: «Ні, там було не так!» і починає сперечатися зі мною. Мене це дуже веселить, — посміхається ведучий Нового каналу.

А ось з 12-річним сином Дмитром Сергій не тільки про книжки спілкується, але і прокачує мозок інтелектуальними іграми.

— З сином у нас свої теми: ми любимо грати в шахи, не буду приховувати — можемо і в «дурня» різатися. У нього достатньо насичені і будні, і вихідні — барабани, басейн, комп’ютерна академія… Ще якісь додаткові хобі нав’язувати йому я не хочу, — зізнався Сергій Притула. — Але що кумедно — він абсолютно байдужий до соцмереж! Декілька років тому ми завели йому сторінку в Instagram, певний час він викладав туди фото та відео, а потім став байдужим до цього. З одного боку, мене це навіть тішить — бачу, як діти пропадають у соцмережах, тому ставлюся до цього обережно.

Дивіться нові випуски інтелектуально-розважального шоу «Де логіка?» щовівторка о 19:00 на Новому каналі!