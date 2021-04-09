Був «Ведмедик», а став…: Сергій Притула зізнався, як називає свій автомобіль
Ведучий шоу «Де логіка?», «Хто зверху?» та «Діти проти зірок» (Новий канал) назвав прізвисько своєї автівки
Відомий український телеведучий Сергій Притула любить якось по-особливому називати свої автомобілі. Першу машину новоканалець придбав у 2012 році, коли йому був 31 рік. Купив Range Rover, прислухавшись до батьківських порад. Тоді за манеру пересування та неповороткість під час подолання перешкод назвав його «Ведмедиком». Тепер у ведучого шоу «Де логіка?», «Хто зверху?» та «Діти проти зірок», які показує Новий канал, інший автомобіль. Але й він без прізвиська не залишився.
– У мене зараз Mercedes-Benz GL 400. І у нього, на відміну від попереднього авто, бокові дзеркала не такі масивні. Вони доволі компактні, – розповідає Сергій Притула. – Після «Ренджа» виглядали, як обрубані. Пам’ятаю, вперше сів за кермо нової автівки, глянув на бокові, і подумав, що вони якісь куці. Тож нове прізвисько народилося само собою. Тепер нашу сім’ю возить «Меркуцик».
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Дивіться сімейне інтелектуально-розважальне шоу «Де логіка?» щовівторка о 19:00 на Новому каналі. А також заповнюйте анкету на сайті, якщо хочете побачити вашу талановиту дитину в ефірі телеканалу. Кастинги шоу «Діти проти зірок» тривають, не впустіть свій шанс!