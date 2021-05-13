Новый каналНовостиПолторы тысячи улиток и лепестки роз в блюде: на «Адской кухне» выбрали лучшего повара Украины

Полторы тысячи улиток и лепестки роз в блюде: на «Адской кухне» выбрали лучшего повара Украины

На Адской кухне выбрали лучшего повара Украины

Богу или Богине кухни вручили 300 тысяч гривен выигрыша и дали возможность поработать в ресторане Адского Шефа Алекса Якутова

Две команды поваров, мужчин и женщин, два месяца съемок, два финалиста и только один победитель «Адской кухни» (Новый канал). Чтобы взобраться на кулинарный Олимп, участников проекта бросили в настоящее пекло. Они в буквальном смысле прошли сквозь огонь и воду: добывали продукты в реке, врывались на кухню через огненные врата, разделывали туши голыми руками. И это лишь малая часть заданий «Адской кухни». К таким суровым условиям не были готовы даже матерые и отважные ребята. Кто-то сдавался сам, кому-то указывал на дверь Адский Шеф Алекс Якутов.

На Адской кухне выбрали лучшего повара Украины

– У Шефа получилось все, – говорит руководитель проекта Алена Синегина. – Установить беспрекословный авторитет с первой же встречи и быть абсолютно справедливым. Каждую претензию Шефа к работе участников те всегда понимали и не оспаривали. Случалось, вне кадра они подходили к нему и извинялись, что приготовили плохое блюдо. Им реально было стыдно за себя. При этом в нужный момент Алексу удавалось разряжать обстановку юмором и задавать правильную атмосферу.

Элитный телересторан

На Адской кухне выбрали лучшего повара Украины

Только двоим поварам удалось добраться до финала «Адской кухни». За шаг до вершины кулинарного Олимпа им пришлось пройти последнее, самое сложное испытание – накормить строгих критиков. На заключительный ужин в телересторан позвали важных гостей: дипломатов испанского посольства и известных людей. Но больше всего финалисты трепетали перед именитыми кулинарами, например, организатором известного международного гастрономического конкурса Bocuse d’Оr Ukraine Антониной Захаровой, основателем Ассоциации шеф-поваров Юга Украины Виктором Титовым или шеф-поваром Евгением Клопотенко.

На Адской кухне выбрали лучшего повара Украины

– Здорово, что есть подобные проекты, которые повышают уровень поваров. В Украине ситуация с кулинарными кадрами плачевна, ведь система обучения устарела, – рассказывает Евгений Клопотенко. – Поэтому даже для тех зрителей, которые будут просто смотреть реалити, проект станет большим толчком к развитию.

Улитки из Полтавы

На Адской кухне выбрали лучшего повара Украины

Чтобы удивить строгих гостей, финалисты разработали уникальное меню. Таких блюд вы не найдете ни в одном ресторане, только на «Адской кухне»! Для их готовки заказали продукты, которые мы не привыкли видеть в рецептуре вареников или борща: варенье из шишек, килограмм сверчков, полторы тысячи улиток и даже съедобные розы. Важные ингредиенты искали по всей Украине и привозили специально к финальному ужину. За несколько часов, пока финалисты с командами пыхтели на кухне, пытаясь угодить гостям ресторана, те съели 10 килограммов телятины, 8 кило курицы и 60 кило овощей!

На Адской кухне выбрали лучшего повара Украины

– Наблюдая, как участники готовили, я сделал один вывод – каждый из них очень вырос на «Адской кухне». Это было очень заметно по подаваемым блюдам! – делится Адский Шеф Алекс Якутов. – Если участники и финалисты правильно воспользуются знаниями, которые они получили на проекте, их ждет блестящее профессиональное будущее. По секрету скажу, что одна из участниц, которая пришла на кастинг аматором, после участия в реалити устроилась шеф-поваром в ресторан! Вот и делайте выводы о том, какую школу здесь прошли повара.

Но победителем «Адской кухни» стала (или стал) только один повар. Кто – узнаете осенью 2021. Впрочем, как и то, смогли ли в реалити ответить на главный вопрос: кто круче готовит – женщины или мужчины?

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