Сергей Притула поделился личным видео

Ведущий проекта «Где логика?» (Новый канал) показал, как развлекает дочь фокусами

Маленькая Соломия Притула благодаря видео, которые ее папа выкладывает в соцсетях, и сама становится популярной. Ее искренние эмоции вызывают улыбку и, конечно, поднимают настроение. Поклонники Сергея уже видели, как Соломия с серьезным выражением лица красила отцу ногти. На этот раз Сергей решил удивить дочь фокусом и выложил результат эксперимента в Instagram.

– На просторах інтернету часом підглядаю щось, чим можна потішити дітей.

Мала візуально більше схожа на дружину, але певні риси характеру гарантовано взяла від татуня. Я теж з недовірою та певним острахом ставлюся до чогось нового і незнайомого в житті. Але той конгломерат емоцій, які промайнули на обличчі Соломійки, вартує, щоб робити і далі подібні експерименти)))! – рассказал Сергей в посте.

Спасибо законам физики за то, что можно демонстрировать «магию», развлекая детей дома. Если задачки на смекалку – ваш конек, включайте Новый канал 9 марта, во вторник – в 19:00 стартует премьера шоу «Где логика?»

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