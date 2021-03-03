Новый каналНовостиСергей Притула поделился личным видео

Сергей Притула поделился личным видео

Сергей Притула поделился личным видео

Ведущий проекта «Где логика?» (Новый канал) показал, как развлекает дочь фокусами

Маленькая Соломия Притула благодаря видео, которые ее папа выкладывает в соцсетях, и сама становится популярной. Ее искренние эмоции вызывают улыбку и, конечно, поднимают настроение. Поклонники Сергея уже видели, как Соломия с серьезным выражением лица красила отцу ногти. На этот раз Сергей решил удивить дочь фокусом и выложил результат эксперимента в Instagram.

– На просторах інтернету часом підглядаю щось, чим можна потішити дітей.
Мала візуально більше схожа на дружину, але певні риси характеру гарантовано взяла від татуня. Я теж з недовірою та певним острахом ставлюся до чогось нового і незнайомого в житті. Але той конгломерат емоцій, які промайнули на обличчі Соломійки, вартує, щоб робити і далі подібні експерименти)))! – рассказал Сергей в посте.

Спасибо законам физики за то, что можно демонстрировать «магию», развлекая детей дома. Если задачки на смекалку – ваш конек, включайте Новый канал 9 марта, во вторник – в 19:00 стартует премьера шоу «Где логика?»

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