Дочь Сергея Притулы сделала ему маникюр

Ведущий Нового канала Сергей Притула в последнее время все чаще публикует фото и видео с семьей. В Instagram-сториз он разместил новый забавный ролик с дочерью Соломией, а также рассказал о воспитании своих детей

На видео, опубликованном в соцсети, Соломия старательно красит папе ногти ярким лаком. К ролику Сергей подобрал милые подписи: «Упорная работа», «Безальтернативность выбора», «И какая разница, насколько тяжелым был день».

– А ви мені всі пальчии помалюєте? Чи тільки на одній руці? – поинтересовался у дочери ведущий «Хто зверху?» и «Дети против звезд» (Новый канал).

– І тут, і тут, – ответила девочка.

– А давайте потім ще мамі намалюємо? – предложил Сергей Соломие.

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После этого малышка посмотрела в камеру и радостно вскрикнула, заметив, что в качестве оператора выступила ее мама Катерина.

Сергей – папа не строгий, но требовательный, причем, как к сыну, так и к дочери.

– Строгість залежить не від ґендеру, а від поведінки, – объяснил Притула. – Коли Дмитрові було два роки, якісь зауваження були ідентичні тим, які зараз робимо Соломії. Звісно, що на даному етапі до Дмитра я більш вимогливий – хлопцеві 11 років. Це вже той вік, коли багато моментів у поведінці, в побуті, у розподілі власного часу мають бути ініційовані ним, а не дорослими. А поява дітей автоматично розвиває у тобі терплячість та наполегливість. Ну, і ще трошки «мімімішність» (улыбается).