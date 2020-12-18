Какие подарки к Николаю готовят Сергей Притула, Саша Педан и Леся Никитюк?

Близкие заказали звездам Нового канала милые безделушки, они, в свою очередь, тоже «написали письмо» святому

В ночь с 18 на 19 декабря и взрослые, и дети ждут чуда – святой Николай обходит дома, чтобы оставить послушным детям подарки, а непослушным – розги. Взрослые тоже могут находить под подушкой что-то для себя. Новый канал узнал у Сергея Притулы, Саши Педана и Леси Никитюк, какие подарки им заказали родные, и что ведущие получат к празднику.

Сергей Притула, ведущий «Дети против звезд», «Где логика?», «Хто зверху?»

– Соля тільки стає на цю доріжку – написання листів святому Миколаю, бо їй лише три роки. Дмитрик дуже довго визначається з тим, чого він хоче. Зазвичай в останні роки його бажання лежать радше в емоційній площині, ніж матеріальній. Дружині дарую на Миколая милі дрібнички. Можу купити якісь рукавички, а вона мені шапочку подарувати. Бо надто багато свят у грудні-січні: і Миколая, і Новий рік, і день народження дружини 13 січня. Так можна й розоритися, – смеется он.

Саша Педан, ведущий Improv Live Show

– Николай оббегал детские магазины и с трудом нашел заказ младшенького, теперь перешел к подаркам старшей, – рассказывает он. – Марик обожает динозавров – на Николая его коллекция пополнится. Еще он любит играть машинками, у него появится несколько треков. У нас есть традиция читать книги на ночь, поэтому Николай принесет и несколько. Лере скоро 16, здесь немножко труднее. Она заказала пижаму, духи. Николай услышал. Жена в этом году открыла для себя новое увлечение – она учится дизайну. Хочет продолжать учебу, потому попросила у Николая подарить курс скетчинга – рисования интерьеров от руки. Николай уже выписывает сертификат (смеется). А я попросил себе пижамные штаны, чтобы ходить дома красивым, и портативные наушники, чтобы было удобно на пробежках.

Александр Педан прыгнул с вертолета

Сергей Притула рассказал, как помогает сыну учиться

Леся Никитюк, ведущая «Le Маршрутки», «Хто зверху?»

– Племянницы мне заказали куклу, которая летает в воздухе и крутится, – делится секретом Леди Ле. – Я уже ее купила, и девочки ее ждут. Себе подарок не заказывала, потому что нахожусь на той стадии, когда хочу порадовать кого-то другого. Стать на день святым Николаем, который дарит чудеса.