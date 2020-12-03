Александр Педан прыгнул с вертолета

Экстремальный ведущий Нового канала рассказал, как щекочет себе нервы зимой

Пока одни ждут прихода зимы, чтобы слепить снеговика, ведущий Improv Live Show Александр Педан готовит сноуборд. Его называют самым экстремальным спортсменом-любителем среди селебритиз. То он покоряет какую-то высоченную вершину, то очередные волны далекого океана. Он испытал около 40 видов опасного спорта. О самых любимых из них рассказал в шоу «Дети против звезд» (Новый канал).

– Мне нравится сноубординг, именно фрирайд, когда ездишь не по трассам, а там, где никто не ходил, – признается Саша. – Например, между подъемниками. Но это проще всего. Мы с единомышленниками пошли дальше – распилили сноуборд, и ходим вверх на «лыжах», соединяем их в один борд и едем вниз, там где не ступала нога туриста – это называется сплитбординг. Также несколько раз прыгал на борде с вертолета.

К увлечению опасными видами спорта Педан мог бы прийти не один, а с Притулой.

– Я став свідком того, як Саша вперше доторкнувся до екстриму, – вспоминает Сергей. – Це було 2 чи 3 січня 2009 року на чудовому грузинському курорті Гудаурі. Група лижників та бордерів, які прилетіли з Києва, сказали Саші, що якщо він правильний пацан, то не піде кататися там, де всі, а вирушить з ними на фрірайд. Я його поблагословив… і не пішов з ним.

В шоу «Дети против звезд» Саша демонстрировал еще одно свое увлечение – скалолазание. Однако не смог обыграть юного соперника. Какие таланты покажут другие звезды – смотрите каждую среду в 19:00 на Новом канале.

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