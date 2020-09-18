Александр Педан рассказал, кто «держит в страхе» его детей

Ведущий Нового канала посвятил пост в Instagram своей собачке

Александр Педан часто появляется на съемках со своим йоркширским терьером Лави. Собачка уже почти десять лет живет в семье Педанов. Подписчики ведущего Нового канала часто спрашивают о Лави в его социальных сетях, и Александр Педан решил расписать все плюсы и минусы этой породы.

Оказалось, что Лави не любит детей. Смешно, потому что когда-то она появилась в семье Александра Педана как подарок для его дочки.

– Мы решили подарить Лере Лави, когда дочь окончила на отлично первый класс. Лави считает хозяином меня, ведь она все же самочка, а я – главный альфа-самец в семье. Ее полное имя – Лавидия, – поделился ведущий Нового канала.

Среди минусов йоркширских терьеров Александр Педан назвал следующие:

– Когда ты приходишь домой, она может на радостях помочиться тебе на ноги. И это не шутка! Вообще, у йорков с этим проблемы.

– Приучить йорков ходить в туалет в одном месте, чтобы не выводить их постоянно на улицу, невозможно. Я неоднократно об этом слышал. Лави может написять где угодно. Как-то она обиделась на жену и помочилась на кровать, где спит Инна.

– Не любит детей.

– Очень ревнивая!

– Думает, что она суперпес, и может бросаться на людей на улице, защищая нас. И даже пытается укусить прохожих.

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Но плюсов у такого щенка тоже много, и они способны компенсировать все неудобства:

– Она невероятно преданная. Лави обожает своих хозяев. Ее нельзя оставлять одну, потому что будет очень плакать. Поэтому собака ездит с нами повсюду. Не удивляйтесь, если будет спать у вас на голове, это норма.

– Мы называем Лави «котопес», потому что она очень ласковая. Как котик, спит под одеялом, ластится, любит лазить по спинкам диванов и пр.

– У йоркширских терьеров не шерсть, а волосы. Эта порода не аллергенна, йорков можно держать семьям с маленькими детьми.

– Мало ест.

Лави считается полноценным членом семьи в семье Александра Педана. Она всегда поднимает всем настроение.