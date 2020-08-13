«Притула нас бросил»: Александр Педан вспомнил съемки «КабриоЛето»

Ведущий проекта «Эксы» и судья «Кто сверху?» рассказал об экстриме в путешествиях Украины

В последнее время новоканальска звезда Александр Педан в своем Instagram ностальгирует по тревел-проектом «КабриоЛето». В нем Саша, Сергей Притула и Ольга Фреймут путешествовали целое лето Украине на класнючий кабриолете. Похоже, что из-за карантина те времена кажутся теперь ведущему едва не золотыми.

Ходили домой пешком и попадали в курьезы на корпоративах: ведущие «Хто зверху?» — ко Дню молодежи

Разговоры с детьми о сексе: когда и как их начинать?

На этот раз в своем новом посту Александр Педан рассказал о курьезных случаях со съемок. Оказалось, что легендарная «пидйомивська» тройка не обошлось без маленького ДТП, а Сергея Притула даже хотели побить битой!

Посмотреть эту публикацию в Instagram pedanos 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

«Одного разу ми, каюся, зімітували те, що в нас закінчились гроші й @siriy_ua образився та поїхав з Донецька в Дніпро на машині. А ми з @freimutolia без грошей мали добиратися автостопом і таки це зробили! Безкоштовно, автостопом з трьома пересадками. Ми виїхали на світанку і, коли о 8 ранку не могли зловити машину під Дніпром, то Оля заснула на бетоні просто під знаком “Вітаємо в Дніпропетровській області”. Після такого сну в Олі бетон просто відбився на обличчі. Ми добиралися більше 6 годин.

Коли ми розповідали водієві, що Притула нас кинув і поїхав, то він казав: “У мене є бита, я його знайду!” Це було дуже круто ????

Був ще один казус. Щоб знімати – з обох боків на автомобілі висіло 2 камери, які виступали габаритами по 50 см з кожного боку. Враховуючи, що головним водієм був я, це виявився крутий досвід. Лише один раз ми зачепили машину в Дніпрі. Там не було хазяїна і ми залишили записку з номером телефону і словами, що «Ми побили вам машину і готові відшкодувати збитки». Коли нам подзвонили, то в слухавці дівчинка кричала від щастя: “Боже, ви побили мені машину! Яка радість! То ми зустрінемося?”.

Загалом ми об’їздили всю Україну. Для мене це дуже ностальгічний та знаковий проект з багатьох причин. Він відкрив Україну та дуже багато класних туристичних маршрутів! А ще ми тоді були у НАШОМУ Донецьку та закінчували зйомки в українському Криму… Подорож тривала 2 місяці, нон-стоп, з групою, яка їздила постійно за нами. Дуже було багато цікавих та відвертих розмов у кабріолеті…

До речі, пишіть в коментарях, чи зустрілися ми з цією дівчинкою, хто пам‘ятає? І які місця відкрили для себе з Кабріоліто?» – рассказал в своем посте Александр Педан.