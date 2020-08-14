Александр Педан заработал горную болезнь, но все-таки поднялся на Арарат!

Ведущий реалити «Эксы» и судья шоу «Хто зверху?» (Новый канал) совершил восхождение на Арарат – свою третью и пока самую высокую вершину

Дальше – только выше! Так говорил Олексаксандр Педан, вернувшись в прошлом году с горы Казбек, высота которой 5054 м. И сдержал слово. Сегодня утром телеведущий совершил восхождение на Арарат на 5137 м. Эта гора стала третьей после Монблана и Казбека и пока самой высокой среди вершин, на которые поднимался Александр. И хотя по сравнению с предыдущими она не требует столько навыков скалолазания, восхождение было все равно очень непростым.

– Не бывает легких гор, – говорит ведущий реалити «Эксы» и судья шоу «Хто зверху?» – проектов, которые не один год с успехом показывает Новый канал. – Считается, что Арарат – несложная гора, но подъем на вершину все равно выдался тяжелым. У меня началась горная болезнь – очень болела голова, тошнило. Каждый организм реагирует на высоту по-разному.

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У группы Александра Педана было несколько остановок для акклиматизации. Последняя – на высоте 4200 м. И оттуда сегодня почти в два ночи команда вместе с телеведущим двинулись на вершину.

– После 4650 метров высоты становилось все холоднее, – рассказал Педан. – А я еще забыл перчатки, поэтому пальцы замерзали. Но со мной поделились запасными, розовыми! А последние 300 метров надо было идти уже по снегу, поэтому пришлось надеть «кошки». Но несмотря ни на что мы таки добрались до вершины.

Гордимся Александром Педаном! И желаем ему легкого спуска и возвращения домой!