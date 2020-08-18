StarLightMedia анонсирует сезон юбилеев!

2020-й и начало следующего года для телевизионной группы №1 будут особенными, ведь скоро начнется сезон особых премьер. Речь идет о проектах, которые давно полюбились зрителям и собирают у экранов семьи. Именно они информируют о важном, помогают анализировать события и иногда развлекают искрометными шутками.

Программа «Факти» на ICTV будет праздновать 20-летие, «Факти тижня. 100 хвилин» и «Свобода слова» – 15-летие. Серебряная дата у «Вікна-новини» на СТБ, которым исполняется 25 лет.

– ICTV мы строили как современное телевидение современной Украины. Страны, которая сделала свой выбор – Независимость. Мы хотели быть голосом этой независимости, каналом людей, у которых светятся глаза, и которые не боятся работы. Людей труда в лучшем и самом высоком смысле этого слова. И с самого начала важнейшим для нас было стать близкими к людям, понимая важное и глядя вперед! Благодаря новой украинской журналистике, заложившей основы редакций «Вікна-новини» и «Факти», мы более 25 лет назад начали формировать украинскую повестку дня. Телеканал ICTV даже сделал видео со звездами, которые исполняли гимн Украины – чтобы начинать свой день по-украински», – комментирует Александр Богуцкий, президент StarLightMedia.

У Нового канала тоже маленький юбилей – 27 августа в эфир выйдет 10-й сезон развлекательного шоу «Хто зверху?» Это любимое шоу зрителей Нового! Потому что здесь всегда весело, всегда смешно наблюдать за символической борьбой женской и мужской звездных команд.

Празднуйте вместе со StarLightMedia. Ждем вас у экранов.

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