Медиагруппа в составе ICTV, Нового канала и СТБ подхватила всемирный челлендж с аплодисментами благодарности и инициировала подобный в Украине

Пока большинство людей в мире пережидают карантин дома, часть продолжает ежедневно ходить на работу. Это медики, пожарные, полицейские, фармацевты и продавцы, работники почты и курьеры. Медиагруппа StarLightMedia решила поблагодарить людей, которые ежедневно спасают наши жизни и обеспечивают спокойное пребывание дома.

Звезды трех телеканалов записали молчаливые видео, на которых просто аплодируют. Идею поддержали почти три десятка ведущих! Среди них – Оксана Гутцайт, Сергей Притула, Эктор Хименес-Браво, Леся Никитюк, Александр Педан, Надежда Матвеева, Алла Костромичева, Иракли Макацария, Анастасия Мазур, Марина Боржемская, Михаил Присяжнюк, Елена-Кристина Лебедь, Павел Костицын и многие другие. А благодаря творческим командам проектов челлендж превратился в масштабный флешмоб Юлия Панкова вместе со всей командой «Ревизор. Карантин» в перерыве между съемками спецпроекта записали свое видео. Поблагодарили за каждодневный труд также артисты «Дизель Шоу» и «Вар’яти-шоу», актеры сериалов «Крепостная», «Первые ласточки» и другие.

Video: До мурашек: звезды StarLightMediа поблагодарили медиков, пожарных и полицейских StarLightMedia решила поблагодарить людей, которые ежедневно спасают наши жизни и обеспечивают спокойное пребывание дома. Звезды трех телеканалов записали молчаливые видео, на которых просто аплодируют. Идею поддержали почти три десятка ведущих!

– Лікарі сьогодні – на передовій боротьби з пандемією, – говорит ведущий Нового канала Сергей Притула. – І, як і нашим бійцям на фронті, їм потрібна наша підтримка. Всебічна. Хтось підвозить лікарів на роботу, хтось волонтерить у царині забезпечення медзакладів захисним спорядженням, хтось фінансує придбання апаратів ШВЛ. Проте не кожен може особисто подякувати. І не тільки лікарям, а всім працівникам, що виходять на роботу, щоб забезпечити наш спокій. Тому подібні флешмоби – це прояв моральної підтримки, наше повідомлення: «Ви нам не байдужі, ми віримо у вас і дякуємо вам»!

В подобном челлендже несколько дней назад приняли участие всемирно известные футболисты, среди которых, например, Дэвид Бекхэм, Зинедин Зидан и Роналдо. На видео они аплодировали за работу медикам своих стран.

Беря пример с телеведущих и футболистов, SLM призывает каждого украинца принять участие в этом челлендже. Тем более, что это очень просто: нужно снять видео, на котором вы молча хлопаете, запостить его в соцсети с хештегами #дякуємо и #залишаємосьвдома, и отметить Instagram или Facebook одного из телеканалов – Нового канала, ICTV или СТБ. А еще будет душевно, если вы отметите конкретных людей, которых вы хотели бы поблагодарить, – вашу подругу, которая работает медсестрой в районной больнице, знакомого спасателя, который сейчас тушит пожар в Чернобыльской зоне, или продавца из магазина в вашем доме. StarLightMedia посмотрит и репостнет каждое видео в своих соцсетях.

Давайте выразим свою благодарность и поддержку людям, которые делают все возможное, чтобы мы вместе с вами спокойно оставались дома!