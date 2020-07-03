Video: #залишайсясвідомим: Советы ведущих StarLightMedia, как вести себя после смягчения карантина

#залишайсясвідомим: Поради ведучих StarLightMedia, як поводити себе після пом'якшення карантину
Новый канал / #залишайсясвідомим: Советы ведущих StarLightMedia, как вести себя после смягчения карантина
03 июля

#залишайсясвідомим: Советы ведущих StarLightMedia, как вести себя после смягчения карантина

Ведущие Нового канала, СТБ и ICTV поделились простыми рекомендациями, которые помогут защитить и обезопасить вас и ваших близких от вируса в разных местах и ситуациях

#залишайсясвідомим: Советы ведущих StarLightMedia, как вести себя после смягчения карантина
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