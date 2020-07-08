Путешествуйте по Украине: крутые места от Сергея Притулы

Ведущий Нового канала рассказал о невероятно красивых местах Закарпатья

Закрытые из-за пандемии коронавируса границы — не повод закрыться дома и забыть о путешествиях. Ведь мы живем в очень красивой и недооцененной стране, так что собирайте рюкзак, зовите компанию, и вперед — наслаждаться невероятной красотой Закарпатья по следам ведущего Нового канала Сергея Притулы.

— Кілька місяців тому журналісти поставили мені запитання: «В яку країну ви поїдете насамперед, коли закінчиться карантин, і світ відкриє кордони?» Я відповів, що з усією повагою до низки країн, де я час від часу полюбляю відпочивати, цього року гроші моєї сім’ї осядуть у кишенях вітчизняних готельєрів та рестораторів, власників будиночків біля моря та квадроциклів, — признался Сергей Притула. — Я не дуже полюбляю ділитися подробицями родинного відпочинку, але так сталося, що в кінці червня обвозив сім’ю неймовірно мальовничими місцинами Закарпаття, які, на жаль, зараз затопило. Ділюся маршрутом, аби ви полинули в ті краї, коли все нормалізується.

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Место №1: полонина Боржава

— Більшість шляху на полонину краще подолати підйомником, а потім, щоб отримати максимальне задоволення від краєвидів, підніматися ще пішки, час від часу роблячи привали, — советует ведущий проекта «Хто зверху?», который уже много лет успешно показывает Новый канал. — Краєвиди неймовірні — від традиційно карпатських до таких, які мають легкий натяк на Ірландію. Перед тим, як спускатися підйомником, можете завітати у колибу або чайовню.

Место №2: село Верхняя Грабовница

В этом селе находится бункер на «Линии Арпада» — хорошо сохранившаяся памятка Второй мировой войны. «Линия Арпада» — ряд защитных объектов, которые тянулись 800 км по карпатскому хребту. Ведущий Нового канала уверяет: это невероятно крутая точка, о которой в Украине мало кто знает. Но Притула не рекомендует спускаться в туннель без гида — так вы просто ничего не поймете. Экскурсия длится 40-45 минут.

Место №3: замок Паланок

Эта средневековая крепость находится в городе Мукачево и расположена на горе вулканического происхождения. Это не просто резиденция, в которой проживали правящие князья, здесь жило огромное количество людей — аристократы, слуги, мастера. А во время осады замок служил укрытием и для крестьян, живущих вокруг.

— На території України не так багато замків у такому чудовому стані. Щоправда, паркінг поблизу трохи псує селфі. Але нічого, якось переживете, — пошутил Притула.

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