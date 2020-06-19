Ведущие Нового канала признались, как их изменило рождение детей

Новый канал показывает мужчин-ведущих строгими юморными красавчиками, которые могут украсть сердце любой дамы. Дома же «новоканальские» мачо меняют классические туфли и стильные кеды на уютные тапочки, и из звезд превращаются в пап. В это воскресенье, 21 июня, они будут отмечать свой «профессиональный» праздник – День отца. Мы узнали у Сергея Притулы, Александра Педана и Олега Кензова, как их изменило рождение детей.

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Александр Педан, ведущий реалити «Эксы»

– Отец – это самая главная миссия, которую я сейчас выполняю. Стараюсь дать детям как можно больше опыта, внимания, тепла. Как известно, большинство наших проблем родом из детства: от того, что человека в детстве недолюбили или не дали достаточно внимания. Дети дали мне огромную мотивацию в жизни. Все, чем я сейчас занимаюсь, делаю не для себя, а для счастливого будущего сына и дочери.

Сергей Притула, ведущий шоу «Дети против звезд», «Хто зверху?» «Вар’яти-шоу»

– Поява дітей автоматично розвиває у тобі терплячість та наполегливість. Ну, і ще трошки «мімімішність» (улыбается). А от строгість у вихованні залежить не від ґендеру, а від поведінки. Коли Дмитрові виповнилось 2-3 роки, якісь зауваження були ідентичні тим, які зараз робимо Соломії. Звісно, що на даному етапі до Дмитра я більш вимогливий – хлопцеві 11 років. Це вже той вік, коли багато моментів у поведінці, в побуті, у розподілі власного часу мають бути ініційовані ним, а не дорослими.

Олег Кензов, ведущий реалити «Кохання на виживання»

– После рождения дочери я стал чересчур сентиментальным. Но как есть. Каждый раз, когда вижу ее, «плыву» от счастья. Она для меня самая красивая! Эвелина – очень творческая девочка. Сейчас усиленно занимается гимнастикой, рисованием. Я беру ее на концерты, она танцует со мной на сцене. Это идет ей на пользу. Таким образом я ее социализирую. После общения со мной она еще больше раскрывается – это я вам говорю уже как психолог по образованию.