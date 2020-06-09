Сегодня мир отмечает Международный день друзей. По такому поводу звезды Нового канала рассказали о своих приятелях и по совместительству коллегах, с которыми работали на съемочных площадках

Сергей Притула и Леся Никитюк, ведущие «Хто зверху?»

Сергей и Леся могут казаться заклятыми врагами на площадке «Хто зверху?», но в жизни они прекрасно ладят, а иногда и устраивают дружеские посиделки дома. Ведь ведущие живут в одном жилом комплексе.

– Ми дружимо з Лесею. Не так, щоб хрестити дітей, але дуже приязні одне до одного, – рассказал Притула в интервью Маше Ефросининой. – І я страшенно радий, що Нікітюк буває гостею мого дому.

Несмотря на все «подколы» и шутки на камеру, Сергей признался, что ему нравится работать с Лесей.

– Леся дуже велика трудяга, з нею приємно працювати на майданчику, – говорит ведущий. – Я дуже радий, що за три роки вона не давала підстав сумніватися у своєму професіоналізмі.

Сергей Притула – о жизни в Киеве и съемной квартире: «Це був дурдом»

То же самое о своем коллеге рассказала и Леся. В интервью Маше Ефросининой она вспомнила, как только начала работать с Притулой, когда пришла на Новый канал.

– Сергей Притула для меня – невероятно сильный партнер, профессионал, – поделилась Леся. – Он очень уверенный в себе, у него нет слабых моментов, его не пробьешь, не перешутишь. В самом начале работы было тяжело, потому что Сергей давит своей гениальностью, искрометностью юмора. Но он не задавил, а подружился со мной. Как-то они с Катей (супруга Сергея – прим. ред.) пригласили меня в гости на домашние посиделки, и мы сидели до шести утра.

Анастасия Кошман и Анна Олицкая, ведущие тревел-проекта «У кого більше?»

По словам ведущих, они до сих пор удивляются, как, будучи девушками с разными темпераментами, смогли подружиться. Историю знакомства и дружбы рассказала Анастасия Кошман.

Над Лесей Никитюк провели научный эксперимент

– Когда нам сообщили, что мы с Аней будем в паре работать на проекте «Заробітчани», я обрадовалась, – вспоминает Кошман. – Думала, что подружимся. – Но буквально через неделю очень сильно пожалела. Аня очень целеустремленная девушка, иногда она могла перегнуть палку в общении, как и случилось со мной. На одном из собраний она меня неприятно осадила, я тогда обиделась, но виду не подала. Рассказала нашему режиссеру. После чего Аня пришла и извинилась, но даже не знала, что чем-то меня обидела. С первого раза она может показаться эгоисткой и стервочкой. Но когда начались съемки, и мы много времени проводили вместе, я узнала Аню Олицкую совсем с другой стороны. Она очень крутая, добрая, искренняя. Аня невероятно трогательно относится к своей семье, сыну. У нее сумасшедшая сила воли, она мой стимул.

Олег Гоцуляк и Александр Рудинский, актеры сериала «Первые ласточки

Звезды «Первых ласточек» Александр Рудинский и Олег Гоцуляк не просто снимались вместе в сериале Нового канала, но и учились на одном курсе в КНУТКиТ им. И.К. Карпенко-Карого. Одним из совместных воспоминаний поделился Олег Гоцуляк.

– Историй, по правде, много, у нас был крутой курс, и почти каждый успел друг с другом поработать, мы практически жили в университете, – говорит Олег. – Из совместных историй с Сашей не могу не рассказать о моем задание на лето! Нужно было выбрать и поставить отрывок из любой пьесы. Я звоню Рудинскому, говорю, мол, давай сделаем. Он предложил пьесу «Человек-подушка» Мартина Макдонаха. Я прочел. Так получилось у нас, что мы начали репетировать с одной сцены, потом две, и так сделали всю пьесу. На двоих! Мы пробирались в театр «Дах» чтобы порепетировать, спали там, нас выгоняли из костюмерок, мы даже кровь искусственную купили! Получился целый спектакль, и целый спектакль по подготовке к спектаклю (смеется). Рыжий, если ты это читаешь, спасибо тебе за все, было круто!