Как сделать лакшери Instagram? Советы от контент-мейкера Нового канала

Быть блогером в Instagram – это уже давно не развлечение, а реальная работа, которая требует много времени. И об этом как никто хорошо знает контент-мейкер Нового канала Елена Кривенчук, которая ведет сериальный аккаунт @ novy_se.reals. В нем она рассказывает о сериалах, сериалити и реалити Нового канала. Сейчас на аккаунт подписано более полумиллиона пользователей. И всем им залетает контент, который делает Елена.

Свой личный Instagram контент-мейкер Нового канала Елена Кривенчук тоже ведет успешно. Но признается, что делает это совсем не по правилам и довольно нетипично. Но поделиться своими правилами в мире социальной сети она готова.

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Топ-5 правил, как сделать лакшери Instagram:

Обработка без обработки.

– Сейчас в моде минимализм. Минимальная обработка фотографий. Все очень рвутся и хотят себе профили, как у европейских блогеров, не заморачиваются и делают непринужденные и непостановочные фото. Снимки, где ты такая с ножкой вперед – это сейчас моветон. Лента должна быть живой, наполненной реальными эмоциями.

Посмотреть эту публикацию в Instagram novy_se.reals 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Идеального времени нет.

– Учитывая то, что сейчас лента идет не в хронологическом порядке и алгоритмы Instagram – это еще те дебри, сказать, когда лучше постить фотки или сториз, нельзя. Каждый определяет идеальное время самостоятельно. Надо понимать, что в данный момент делает твоя аудитория. Например, в 10 вечера они дома, и лайкнут твою фоточку, а в 12 дня – на террасе пьют кофе, и им не до того. Чтобы попасть в активность, лайки и комменты, нужно сделать срез своего подписчика.

Посмотреть эту публикацию в Instagram novy_se.reals 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Стань экспертом в своей теме.

– По поводу текстов. Не высасывайте их из пальца. Нужно стать мини-экспертом в том, в чем ты реально разбираешься. Разбираешься в косметике – пиши о ней, в одежде – об одежде, в кино – о кино. Не надо браться за все и сразу. Не смотри на соседку, у которой успешный мамский блог. Не надумывай себе лишних историй, пиши о том, в чем ты можешь высказать экспертное мнение или поделиться фактами. Главное – быть в материале.

Посмотреть эту публикацию в Instagram novy_se.reals 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Не жалей для сториз.

– Сториз сейчас вытесняют ленту, которую многие даже не листают. Поэтому в сториз можно забрасывать все что угодно. Раньше для ленты берегли самое красивое, а в сториз что попало выбрасывали. Но нет! Для сториз надо подбирать контент. Должна быть коммуникация с аудиторией: разговорные сториз, советы, чек-листы. Они должны быть в формате лайф-стайл. В сториз нужно жить, а не казаться. Недостаточно просто иметь ленту с красивыми фотками. Все хотят тебя неидеальную и живую. Люди устали от глянцевой картинки. Все понимают, когда все вылизано и неправда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram novy_se.reals 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Будь собой.

– Главное правило – не равняться на других. В любом случае найдется аудитория – люди, которые откликнутся на твои индивидуальность, искренность и правдивость. Не стоит копировать известных блогеров.

Посмотреть эту публикацию в Instagram novy_se.reals 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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