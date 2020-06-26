Охота под водой, Бали и пробитая лодка: невероятные истории на рыбалке

27 июня мир отмечает День рыболовства. Звезды Нового канала Максим Узол, Виталий Тыльный и Валентин Михиенко рассказали о самых интересных и даже опасных рыбалках, на которых им удалось побывать

Релакс посреди океана и охота под водой

Ведущему тревел-реалити «У кого больше?» (Новый канал) Максиму Узолу посчастливилось побывать на рыбалке в экзотических странах.

– Всегда хотел порыбачить за границей, – признался Макс. – На Бали мы взяли лодку и погнали в Индийский океан. Мне этот процесс очень понравился, хоть он немного и странный. Потому что рыбалка длится где-то три часа, два с половиной из которых ты просто спишь. Большую часть времени ничего не происходит. Проснулся, захотел поплавать – выпрыгнул из лодки, потом – обратно, и рыбачишь.

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Также Макс рыбачил и на Занзибаре. Этот вид ловли рыбы ведущему запомнился надолго.

– Я три часа провел в воде, в маске и ластах, без акваланга, – поделился Узол. – Это была подводная рыбалка. Просто сидеть с удочкой я не очень люблю, а вот охотиться на рыбу – это уже интереснее. Охотились мы с помощью гарпуна. Рыбалка на Занзибаре – это целое сафари. Под водой там куча живности: рыбы-попугаи, змеи-мурены, разноцветные рыбки. После такого понимаешь, что обычная рыбалка – уже не то!

Лайфхак для рыбаков

Артист Improve Live Show Валентин Михиенко поделился советом, как выбрать лучшую локацию для рыбной ловли.

– Самая удачная рыбалка у меня была на компьютере: я столько карпов на кукурузу наловил! – пошутил артист. – А если серьезно, то выбирая место для рыбалки, главное – определить, что ты от нее ждешь. Если едешь ради обстановки – надо искать места покрасивее. Если ради результата, говорят, надо ехать на платные водоемы или прикормленные места. Сейчас я редко рыбачу, а лет в 12-13 мы с друзьями постоянно ходили ловить рыбу. Правда, не всегда что-то удавалось поймать, поэтому часто мероприятие плавно переходило в пляжный отдых. А вообще для меня главный лайфхак удачной рыбалки − это наличие запасных снастей.

Опасный судак

Актер «Вар’яти-шоу» Виталий Тыльный – фанат рыбалки. Артист вспомнил забавный случай, который произошел с ним в Тернополе.

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– Опыт рыбалки у меня еще с детства, меня этому научил отец, – рассказал Виталий. – Каждый раз, когда ездил рыбачить, а ездил он часто, то брал меня с собой. В те времена моим гаджетом был спиннинг, а крупнейшим уловом – щука весом в 6,2 кг. Рыбалка – это не только покой и тишина. Иногда случаются и смешные случаи. Однажды посреди Тернопольского пруда пробил лодку о плавник судака. Так быстро к берегу я еще не приплывал (смеется).