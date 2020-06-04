Супруги-ведущие Нового канала сдают крутые места для путешествий

Даже сильную любовь может испортить одно неудачное совместное путешествие. Все мы разные, а потому общий язык во время поездки влюбленным иногда найти на удивление трудно. Но у ведущих проекта «У кого больше?» Оли Манько и Макса Узола в тревеле всегда полная идиллия. Когда-то они поехали в Европу коллегами, а вернулись уже парой. Именно поэтому супруги создали свой тревел-блог для пар, который они назвали «КАМОН». В нем телеведущие путешествуют по Украине. Их маршруты станут особенно актуальными в послекарантинный период.

– У нас даже традиция есть: каждую весну мы садимся с друзьями в машину и на день или два едем по Украине. Так мы открываем сезон путешествий. И в наших маршрутах мы открывали для себя столько невероятных мест, что не могли этим не поделиться. Находили страусиные фермы, места, где пробовали вкуснейших улиток, конные фермы, где можно покататься в лесу на лошадях, нереальные виды и музеи, – рассказывает Оля Манько.

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В своем блоге Макс Узол и Оля Манько показывают, как путешествовать вдвоем, создавая романтик, договариваться между собой, не ссориться, в общем, чтобы обоим было комфортно.

– Наша концепция – путешествия для пар. Мы по себе знаем, что часто желания в путешествиях в паре могут быть кардинально разными. Макс, например, любит экстрим, а я – уютные романтические места. Чтобы оба кайфонули и отдохнули хорошо, мы нашли компромисс: каждый ищет по три точки в маршруте, куда хочет заехать. Главное – договориться об этом «на берегу», а не устраивать разборки в поездке и портить друг другу отдых. Наш блог не только о путешествиях, но и об отношениях. Думаю, многие узнают себя в путешествиях, – делится тревел-ведущая.

– Да, конечно, мы тоже конфликтуем. Ведь в нашей семье два лидера, и каждый уверен в своей правоте. Как мы выходим из ситуации? Обсуждаем. Кто победил в аргументах: почему едем в Полтавскую область, а не во Львов, того идею и берем. И, да, Оля ооочень эмоциональная. Она запросто может расплакаться. А я иногда бываю резким. Такое случается и в путешествиях. Что делать? Как потушить пожар? У нас есть один маленький секрет: просто подойти и крепко обнять, даже если это кажется критической ошибкой. Срабатывает всегда! И сразу появляются силы, энергия, улыбка. Еще спасают обычные слова «извини» и «ты у меня самая лучшая». Все. Это два моих главных инструмента в путешествиях, – говорит Макс Узол.

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Крутая плюшка от пары ведущих – готовые маршруты, которые они оставляют в описании под видео. То есть, если вы завтра хотите поехать, копируете информацию, садитесь в машину и путешествуете. Не надо мониторить миллион сайтов и по крупице собирать информацию.

– Если кто-то думает, что романтики в путешествиях по Украине нет, скажу, что вы не шарите. Во-первых, романтику можно создать самому. Мы даже сделали в «КАМОН» рубрику, как устроить романтический ужин за 300 грн! Выбираем красивое место, а таких в Украине полно (пляжи с шумом волн, лужайки возле аэропорта с видом на самолеты, верхушка горы с бомбезным видом), ищем местные продукты и устраиваем романтический пикник для двоих. Здесь больше важно даже не место, а то, что вы готовы сделать для любимой, – поделился Макс Узол.

В первом выпуске Оля и Макс показали топ-места под Киевом, куда можно поехать на выходные. Страусиная ферма, «Диснейленд», самолет, за штурвалом которого можно посидеть, полеты на планере, карьеры – смотри все это в тревел-блоге «КАМОН».

